ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.02.25

"У нас була угода щодо рідкоземельних копалин та іншого, але вони зірвали цю угоду... вони зірвали її два дні тому. У нас була угода, бо я сказав, що витратили 350 мільярдів доларів, Європа отримає свої гроші назад у вигляді кредиту, а ми ні? Ми просто даємо гроші з рук у руки?", - Трамп.