ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 14.02.25

Більшість азіатських акцій в торгувалися у флетово-низькому діапазоні на тлі зростаючого занепокоєння з приводу підвищення торгових мит США і стійкої інфляції, в той час як ралі на китайських акціях, що підживлюється штучним інтелектом, продовжилося.