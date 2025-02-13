ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.02.25

Долар США утримувався біля тижневого максимуму проти японської єни в четвер після більш високих, ніж очікувалося, показників споживчих цін, в той час як євро отримав підтримку на новинах про те, що Вашингтон має намір почати переговори з Росією про припинення війни в Україні.