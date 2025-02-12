Мінфін відмовився підвищувати далі ставки відсікання на аукціонах за ОВДП

Міністерство фінансів України на шостих у 2025 році аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок зберегло ставки відсікання облігацій із погашенням у червні 2026 року та червні 2027 року відповідно на рівні 15,85% та 16,95% річних, відхиливши 43% попиту.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, за пропозиції 5 млрд грн (тут і далі за номіналом) на кожному з аукціонів попит на ці ОВДП знову був нижчим і скоротився майже втричі порівняно із попереднім вівторком - відповідно до 621,4 млн грн та 552,6 млн грн.

Мінфін відмовився задовільнити 2 із 19 заявок на купівлю облігацій червень-2026 за ставками до 16,2% та 3 із 24 заявок на купівлю облігацій червень-2027 за ставками до 17,2%, а обсяги продажів впали до 375,5 млн грн та 301,9 млн грн з відповідно 1,39 млрд грн та 1,14 млрд грн тиждень тому.

Середньозважена дохідність ОВДП червень-2026 збільшилася на 0,07 в.п. - до 15,84%, тоді як ОВДП червень-2027 - на 0,1 в.п., до 16,9% річних.

Окрім того Мінфін позапланово виставив на аукціон новий випуск з погашенням у січні 2027 року. За пропозиції 5 млрд грн попит склав 458,5 млн грн, Мінфін зміг залучити ще 342,7 млн грн, встановивши ставку відсікання 16,65% та відхиливши 2 з 8 заявок за ставками до 16,7% річних.

Щодо анонсованого першого в цьому році аукціону із продажу річних ОВДП у євро, то Мінфін відмовився від його проведення та переніс на 18 березня.

Як повідомлялося, закон про держбюджет-2025 передбачає розміщення ОВДП на 579,22 млрд грн за обсягу погашення на 561,98 млрд грн. Водночас планується залучити $39,3 млрд зовнішнього фінансування і профінансувати його коштом 1 трлн 875,87 млрд грн дефіциту держбюджету.

У 2024 році було досягнуто рекорду із залучення коштів на ринку ОВДП - 638,4 млрд грн, що на 255,6 млрд грн перевищило виплати за ними.

Підсумки аукціонів державних облігацій Номер аукціону 17* 18 19* Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000234215 Первинне розміщення UA4000234413 Дорозміщення UA4000234223 Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 11.02.2025 11.02.2025 11.02.2025 Дата оплати за придбані облігації 12.02.2025 12.02.2025 12.02.2025 Дата оплати відсотків 25.06.2025 16.07.2025 11.06.2025 Дата оплати відсотків 24.12.2025 14.01.2026 10.12.2025 Дата оплати відсотків 24.06.2026 15.07.2026 10.06.2026 Дата оплати відсотків 13.01.2027 09.12.2026 Дата оплати відсотків 09.06.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 75.50 83.05 81.00 Номінальний рівень дохідності, % 15.10 16.61 16.20 Термін обігу (днів) 497 700 847 Дата погашення 24.06.2026 13.01.2027 09.06.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 621 409 000 458 500 000 552 647 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 371 409 000 338 500 000 297 647 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 3 523 442 000 338 500 000 6 105 855 000 Кількість поданих заявок, шт. 19 8 24 Кількість задоволених заявок, шт. 17 6 21 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.20 16.70 17.20 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.80 16.50 16.90 Встановлена дохідність, % 15.85 16.65 16.95 Середньозважена дохідність, % 15.84 16.61 16.90 Надходження до бюджету 375 478 246.46 342 682 975.00 301 891 966.29 * - військові облігації Дані: Мінфін України



