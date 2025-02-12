Мінфін відмовився підвищувати далі ставки відсікання на аукціонах за ОВДП

Міністерство фінансів України на шостих у 2025 році аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок зберегло ставки відсікання облігацій із погашенням у червні 2026 року та червні 2027 року відповідно на рівні 15,85% та 16,95% річних, відхиливши 43% попиту.
Згідно з даними на сайті Мінфіну, за пропозиції 5 млрд грн (тут і далі за номіналом) на кожному з аукціонів попит на ці ОВДП знову був нижчим і скоротився майже втричі порівняно із попереднім вівторком - відповідно до 621,4 млн грн та 552,6 млн грн.
Мінфін відмовився задовільнити 2 із 19 заявок на купівлю облігацій червень-2026 за ставками до 16,2% та 3 із 24 заявок на купівлю облігацій червень-2027 за ставками до 17,2%, а обсяги продажів впали до 375,5 млн грн та 301,9 млн грн з відповідно 1,39 млрд грн та 1,14 млрд грн тиждень тому.
Середньозважена дохідність ОВДП червень-2026 збільшилася на 0,07 в.п. - до 15,84%, тоді як ОВДП червень-2027 - на 0,1 в.п., до 16,9% річних.
Окрім того Мінфін позапланово виставив на аукціон новий випуск з погашенням у січні 2027 року. За пропозиції 5 млрд грн попит склав 458,5 млн грн, Мінфін зміг залучити ще 342,7 млн грн, встановивши ставку відсікання 16,65% та відхиливши 2 з 8 заявок за ставками до 16,7% річних.
Щодо анонсованого першого в цьому році аукціону із продажу річних ОВДП у євро, то Мінфін відмовився від його проведення та переніс на 18 березня.
Як повідомлялося, закон про держбюджет-2025 передбачає розміщення ОВДП на 579,22 млрд грн за обсягу погашення на 561,98 млрд грн. Водночас планується залучити $39,3 млрд зовнішнього фінансування і профінансувати його коштом 1 трлн 875,87 млрд грн дефіциту держбюджету.
У 2024 році було досягнуто рекорду із залучення коштів на ринку ОВДП - 638,4 млрд грн, що на 255,6 млрд грн перевищило виплати за ними.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|17*
|18
|19*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000234215
|Первинне розміщення UA4000234413
|Дорозміщення UA4000234223
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 5 000 000
| 5 000 000
| Дата розміщення
| 11.02.2025
| 11.02.2025
| 11.02.2025
| Дата оплати за придбані облігації
| 12.02.2025
| 12.02.2025
| 12.02.2025
| Дата оплати відсотків
| 25.06.2025
| 16.07.2025
| 11.06.2025
| Дата оплати відсотків
| 24.12.2025
| 14.01.2026
| 10.12.2025
| Дата оплати відсотків
| 24.06.2026
| 15.07.2026
| 10.06.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 13.01.2027
| 09.12.2026
| Дата оплати відсотків
|
|
| 09.06.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 75.50
| 83.05
| 81.00
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.10
| 16.61
| 16.20
|Термін обігу (днів)
| 497
| 700
| 847
| Дата погашення
| 24.06.2026
| 13.01.2027
| 09.06.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 621 409 000
| 458 500 000
| 552 647 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 371 409 000
| 338 500 000
| 297 647 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 3 523 442 000
| 338 500 000
| 6 105 855 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 19
| 8
| 24
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 17
| 6
| 21
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.20
| 16.70
| 17.20
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.80
| 16.50
| 16.90
| Встановлена дохідність, %
| 15.85
| 16.65
| 16.95
| Середньозважена дохідність, %
| 15.84
| 16.61
| 16.90
|Надходження до бюджету
| 375 478 246.46
| 342 682 975.00
| 301 891 966.29
* - військові облігації
Дані: Мінфін України