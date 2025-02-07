Українські облігації зростають на тлі очікувань мирного плану - Bloomberg

Доларові облігації України зростають п'ятий день поспіль, досягнувши нових максимумів на тлі очікувань щодо майбутнього плану угоди про припинення війни.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

Зазначається, що борг України збільшився за всіма строками погашсшаення, а вартість облігацій 2034 року перевищили 60 центів за долар, що є найвищим показником з моменту їх випуску торік. Згідно з даними Bloomberg, українські доларові облігації загалом принесли 7,8% прибутку, регулярно перебуваючи серед найприбутковіших цінних паперів на ринках, що розвиваються.

«Союзники США очікують, що адміністрація президента Дональда Трампа представить довгоочікуваний план припинення війни Росії проти України на конференції в Німеччині наступного тижня», - пише Bloomberg.

«Я думаю, що ринок буде залишатися позитивним аж до фактичної зустрічі між Трампом і Путіним», - сказав Тімоті Еш, старший суверенний стратег з ринків, що розвиваються, в RBC BlueBay Asset Management.

Минулого року українські облігації зросли приблизно на 60%, оскільки керуючі фондами нарощували свої позиції, очікуючи кроків, які прискорять закінчення війни. Посланець Трампа Кіт Келлог заявив, що не буде публічно представляти план в Мюнхені, оскільки це має зробити президент.

Життєздатний мир дасть «величезний поштовх до зростання», хоча все ще існує ризик укладення поганої угоди. «Якщо безпека не буде гарантована», це матиме похмурі наслідки для України та Європи, додав Тімоті Еш.