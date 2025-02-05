Мінфін підняв ставки на аукціонах за ОВДП ще на 0,25 в.п.

Міністерство фінансів України на п'ятих у 2025 році аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок підвищило ставки відсікання облігацій із погашенням у червні 2026 року та червні 2027 року на 0,25 відсоткового пункту (в.п.) - відповідно до 15,85% та 16,95% річних.
Згідно з даними на сайті Мінфіну, за пропозиції 5 млрд грн (тут і далі за номіналом) на кожному з аукціонів попит на ці ОВДП знову був нижчим - відповідно 1,52 млрд грн та 1,73 млрд грн.
В той же час після підняття Нацбанком з 24 січня облікової ставки на 1 в.п. - до 14,5% річних, а Мінфіном минулого вівторка ставки за ОВДП на 0,5 в.п. бачення продавця та покупців щодо ціни наблизилися.
В результаті Мінфін відмовився задовільнити всього 2 із 33 заявок на купівлю облігацій червень-2026 за ставками до 16,2% та 4 із 30 заявок на купівлю облігацій червень-2027 за ставками до 17,21%, а обсяги продажів зросли відповідно до 1,39 млрд грн та 1,14 млрд грн з всього 0,37 млрд грн та 0,16 млрд грн тиждень тому.
Середньозважена дохідність ОВДП червень-2026 збільшилася на 0,42 в.п. - до 15,77%, тоді як ОВДП червень-2027 - на 0,1 в.п., до 16,8% річних.
Щодо першого в цьому році аукціону із продажу річних доларових ОВДП, то в умовах високого попиту Мінфін трохи знизив ставку відсікання - з 4,62% до 4,60%, тоді як середньозважена зменшилася ще більше - з 4,61% до 4,54% завдяки наявності заявок по ставкам до 4,1%.
При цьому Мінфін повністю відхилив лише одну зі 127 заявок за ставкою 4,62% та зміг продати всі виставлені облігації на $255,02 млн за попиту на $514,23 млн.
Як повідомлялося, закон про держбюджет-2025 передбачає розміщення ОВДП на 579,22 млрд грн за обсягу погашення на 561,98 млрд грн. Водночас планується залучити $39,3 млрд зовнішнього фінансування і профінансувати його коштом 1 трлн 875,87 млрд грн дефіциту держбюджету.
У 2024 році було досягнуто рекорду із залучення коштів на ринку ОВДП - 638,4 млрд грн, що на 255,6 млрд грн перевищило виплати за ними.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|14*
|15*
|16*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000234215
|Дорозміщення UA4000234223
|Первинне
розміщення UA4000234363
(Ном. в ін.вал. США)
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 5 000 000
| 250 000
| Дата розміщення
| 04.02.2025
| 04.02.2025
| 04.02.2025
| Дата оплати за придбані облігації
| 05.02.2025
| 05.02.2025
| 05.02.2025
| Дата оплати відсотків
| 25.06.2025
| 11.06.2025
| 27.02.2025
| Дата оплати відсотків
| 24.12.2025
| 10.12.2025
| 28.08.2025
| Дата оплати відсотків
| 24.06.2026
| 10.06.2026
| 26.02.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 09.12.2026
|
| Дата оплати відсотків
|
| 09.06.2027
|
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 75.50
| 81.00
| 22.70
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.10
| 16.20
| 4.54
|Термін обігу (днів)
| 504
| 854
| 386
| Дата погашення
| 24.06.2026
| 09.06.2027
| 26.02.2026
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 1 523 583 000
| 1 725 935 000
| 514 231 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 1 373 583 000
| 1 125 935 000
| 250 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 3 152 033 000
| 5 808 208 000
| 250 000 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 33
| 30
| 127
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 31
| 26
| 126
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 16.20
| 17.21
| 4.62
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.50
| 16.60
| 4.10
| Встановлена дохідність, %
| 15.85
| 16.95
| 4.60
| Середньозважена дохідність, %
| 15.77
| 16.80
| 4.54
|Надходження до бюджету
| 1 385 820 195.45
| 1 140 508 290.60
| 255 018 750.78
* - військові облігації
Дані: Мінфін України