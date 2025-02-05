Мінфін підняв ставки на аукціонах за ОВДП ще на 0,25 в.п.

Міністерство фінансів України на п'ятих у 2025 році аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок підвищило ставки відсікання облігацій із погашенням у червні 2026 року та червні 2027 року на 0,25 відсоткового пункту (в.п.) - відповідно до 15,85% та 16,95% річних.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, за пропозиції 5 млрд грн (тут і далі за номіналом) на кожному з аукціонів попит на ці ОВДП знову був нижчим - відповідно 1,52 млрд грн та 1,73 млрд грн.

В той же час після підняття Нацбанком з 24 січня облікової ставки на 1 в.п. - до 14,5% річних, а Мінфіном минулого вівторка ставки за ОВДП на 0,5 в.п. бачення продавця та покупців щодо ціни наблизилися.

В результаті Мінфін відмовився задовільнити всього 2 із 33 заявок на купівлю облігацій червень-2026 за ставками до 16,2% та 4 із 30 заявок на купівлю облігацій червень-2027 за ставками до 17,21%, а обсяги продажів зросли відповідно до 1,39 млрд грн та 1,14 млрд грн з всього 0,37 млрд грн та 0,16 млрд грн тиждень тому.

Середньозважена дохідність ОВДП червень-2026 збільшилася на 0,42 в.п. - до 15,77%, тоді як ОВДП червень-2027 - на 0,1 в.п., до 16,8% річних.

Щодо першого в цьому році аукціону із продажу річних доларових ОВДП, то в умовах високого попиту Мінфін трохи знизив ставку відсікання - з 4,62% до 4,60%, тоді як середньозважена зменшилася ще більше - з 4,61% до 4,54% завдяки наявності заявок по ставкам до 4,1%.

При цьому Мінфін повністю відхилив лише одну зі 127 заявок за ставкою 4,62% та зміг продати всі виставлені облігації на $255,02 млн за попиту на $514,23 млн.

Як повідомлялося, закон про держбюджет-2025 передбачає розміщення ОВДП на 579,22 млрд грн за обсягу погашення на 561,98 млрд грн. Водночас планується залучити $39,3 млрд зовнішнього фінансування і профінансувати його коштом 1 трлн 875,87 млрд грн дефіциту держбюджету.

У 2024 році було досягнуто рекорду із залучення коштів на ринку ОВДП - 638,4 млрд грн, що на 255,6 млрд грн перевищило виплати за ними.



