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Мінфін підняв ставки на аукціонах за ОВДП ще на 0,25 в.п.

23:07 04.02.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України на п'ятих у 2025 році аукціонах із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) у вівторок підвищило ставки відсікання облігацій із погашенням у червні 2026 року та червні 2027 року на 0,25 відсоткового пункту (в.п.) - відповідно до 15,85% та 16,95% річних.

Згідно з даними на сайті Мінфіну, за пропозиції 5 млрд грн (тут і далі за номіналом) на кожному з аукціонів попит на ці ОВДП знову був нижчим - відповідно 1,52 млрд грн та 1,73 млрд грн.

В той же час після підняття Нацбанком з 24 січня облікової ставки на 1 в.п. - до 14,5% річних, а Мінфіном минулого вівторка ставки за ОВДП на 0,5 в.п. бачення продавця та покупців щодо ціни наблизилися.

В результаті Мінфін відмовився задовільнити всього 2 із 33 заявок на купівлю облігацій червень-2026 за ставками до 16,2% та 4 із 30 заявок на купівлю облігацій червень-2027 за ставками до 17,21%, а обсяги продажів зросли відповідно до 1,39 млрд грн та 1,14 млрд грн з всього 0,37 млрд грн та 0,16 млрд грн тиждень тому.

Середньозважена дохідність ОВДП червень-2026 збільшилася на 0,42 в.п. - до 15,77%, тоді як ОВДП червень-2027 - на 0,1 в.п., до 16,8% річних.

Щодо першого в цьому році аукціону із продажу річних доларових ОВДП, то в умовах високого попиту Мінфін трохи знизив ставку відсікання - з 4,62% до 4,60%, тоді як середньозважена зменшилася ще більше - з 4,61% до 4,54% завдяки наявності заявок по ставкам до 4,1%.

При цьому Мінфін повністю відхилив лише одну зі 127 заявок за ставкою 4,62% та зміг продати всі виставлені облігації на $255,02 млн за попиту на $514,23 млн.

Як повідомлялося, закон про держбюджет-2025 передбачає розміщення ОВДП на 579,22 млрд грн за обсягу погашення на 561,98 млрд грн. Водночас планується залучити $39,3 млрд зовнішнього фінансування і профінансувати його коштом 1 трлн 875,87 млрд грн дефіциту держбюджету.

У 2024 році було досягнуто рекорду із залучення коштів на ринку ОВДП - 638,4 млрд грн, що на 255,6 млрд грн перевищило виплати за ними.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону14*15*16*
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000234215Дорозміщення UA4000234223Первинне
розміщення UA4000234363
(Ном. в ін.вал. США)
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 250 000
Дата розміщення 04.02.2025 04.02.2025 04.02.2025
Дата оплати за придбані облігації 05.02.2025 05.02.2025 05.02.2025
Дата оплати відсотків 25.06.2025 11.06.2025 27.02.2025
Дата оплати відсотків 24.12.2025 10.12.2025 28.08.2025
Дата оплати відсотків 24.06.2026 10.06.2026 26.02.2026
Дата оплати відсотків  09.12.2026 
Дата оплати відсотків  09.06.2027 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 75.50 81.00 22.70
Номінальний рівень дохідності, % 15.10 16.20 4.54
Термін обігу (днів) 504 854 386
Дата погашення 24.06.2026 09.06.2027 26.02.2026
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 523 583 000 1 725 935 000 514 231 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 373 583 000 1 125 935 000 250 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 3 152 033 000 5 808 208 000 250 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 33 30 127
Кількість задоволених заявок, шт. 31 26 126
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.20 17.21 4.62
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.50 16.60 4.10
Встановлена дохідність, % 15.85 16.95 4.60
Середньозважена дохідність, % 15.77 16.80 4.54
Надходження до бюджету 1 385 820 195.45 1 140 508 290.60 255 018 750.78

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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