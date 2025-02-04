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Мінфін у лютому позапланово запропонує ОВДП у євро та відмовиться від продажу «довгих» ОВДП у гривні

13:38 04.02.2025 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України оновило графік проведення аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої держпозики на лютий та прибрало з нього пропозицію найдовших 4-річних облігацій в гривні.

Згідно з новим графіком розміщення ОВДП, опублікованим на сайті Мінфіну, одночасно 11 лютого доданий аукціон з продажу річних облігацій у євро, тоді як початковий графік на перший квартал цього року передбачав проведення лише одного такого аукціону - 18 березня.

Решта залишено без змін: кожен вівторок Мінфін пропонуватиме гривневі ОВДП з погашенням 24 червня 2026 року та 9 червня 2027 року, ставка відсікання яких на останніх аукціонах у січні зросла на 0,5 відсоткових пункти (в.п.) - до 15,6% та 16,7% річних відповідно.

Окрім того 4 лютого буде проведений перший у цьому році аукціон з розміщення доларових облігацій - із погашенням через рік.

Як повідомлялося, на останніх аукціонах 28 січня Мінфін зміг залучити 6,23 млрд грн, з яких 5,69 млрд грн - за рахунок продажу найдовших чотирьохрічних облігацій під 13,99% річних, яким Національний банк надав статус бенчмарк-облігацій та якими банки можуть формувати до половини обов'язкових резервів.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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