ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.12.24

"Здивований його (Путіна - ІФ-У) заявами про те, що він до чогось готовий, тому що він завжди каже, що я нелегітимний. Щодо "стамбульських угод", яких ніколи не існувало, то був ультиматум Російської Федерації в перший день окупації нашої країни у 2022 році", - сказав Зеленський.