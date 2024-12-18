Мінфін скоротив пропозицію і зберіг ставки ОВДП на первинному ринку після підвищення облікової

Міністерство фінансів на аукціонах у вівторок зберегло ставки відсікання облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) попри підвищення Національним банком облікової ставки з 13% до 13,5% річних.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, зокрема, за "найкоротшими" паперами з погашенням у лютому 2026 року вона становила 15,1%, тоді як за ОВДП з погашенням у квітні 2027 року - 16,2% і в листопаді 2027 року - 16,5% річних.

Водночас Мінфін на цих аукціонах значно скоротив пропозицію - до 3-4 млрд грн на кожному аукціоні, тоді як попит на них становив від 5 млрд грн на "найкоротші" папери до 3 млрд грн на "найдовші".

За рівності попиту та пропозиції за ОВДП з погашенням у листопаді 2027 року їхня середньозважена дохідність навіть підросла до 16,5% з 16,42% тижнем раніше.

Сумарний попит за відсутності пропозиції резервних ОВДП впав до 12,4 млрд грн з 71,5 млрд грн тижнем раніше, а обсяги продажу до 10,3 млрд грн з 23,85 млрд грн.



