Мінфін скоротив пропозицію і зберіг ставки ОВДП на первинному ринку після підвищення облікової

Міністерство фінансів на аукціонах у вівторок зберегло ставки відсікання облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) попри підвищення Національним банком облікової ставки з 13% до 13,5% річних.
Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, зокрема, за "найкоротшими" паперами з погашенням у лютому 2026 року вона становила 15,1%, тоді як за ОВДП з погашенням у квітні 2027 року - 16,2% і в листопаді 2027 року - 16,5% річних.
Водночас Мінфін на цих аукціонах значно скоротив пропозицію - до 3-4 млрд грн на кожному аукціоні, тоді як попит на них становив від 5 млрд грн на "найкоротші" папери до 3 млрд грн на "найдовші".
За рівності попиту та пропозиції за ОВДП з погашенням у листопаді 2027 року їхня середньозважена дохідність навіть підросла до 16,5% з 16,42% тижнем раніше.
Сумарний попит за відсутності пропозиції резервних ОВДП впав до 12,4 млрд грн з 71,5 млрд грн тижнем раніше, а обсяги продажу до 10,3 млрд грн з 23,85 млрд грн.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|196*
|197*
|198*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення UA4000233696
|Дорозміщення UA400023704
|Дорозміщення UA4000233712
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 3 000 000
| 4 000 000
| 3 000 000
| Дата розміщення
| 17.12.2024
| 17.12.2024
| 17.12.2024
| Дата оплати за придбані облігації
| 18.12.2024
| 18.12.2024
| 18.12.2024
| Дата оплати відсотків
| 05.02.2025
| 16.04.2025
| 07.05.2025
| Дата оплати відсотків
| 06.08.2025
| 15.10.2025
| 05.11.2025
| Дата оплати відсотків
| 04.02.2026
| 15.04.2026
| 06.05.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 14.10.2026
| 04.11.2026
| Дата оплати відсотків
|
| 14.04.2027
| 05.05.2027
| Дата оплати відсотків
|
|
| 03.11.2027
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 75.45
| 80.85
| 82.30
| Номінальний рівень дохідності, %
| 15.09
| 16.17
| 16.46
|Термін обігу (днів)
| 413
| 847
| 1 050
| Дата погашення
| 04.02.2026
| 14.04.2027
| 03.11.2027
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 5 302 302 000
| 4 041 035 000
| 3 028 556 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 3 000 000 000
| 4 000 000 000
| 3 000 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 13 000 000 000
| 14 000 000 000
| 13 000 000 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 23
| 9
| 15
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 23
| 9
| 15
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.10
| 16.20
| 16.50
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 15.00
| 16.00
| 16.30
| Встановлена дохідність, %
| 15.10
| 16.20
| 16.50
| Середньозважена дохідність, %
| 15.09
| 16.20
| 16.50
|Надходження до бюджету
| 3 163 730 370.39
| 4 106 847 297.56
| 3 052 613 622.10
* - військові облігації
Дані: Мінфін України