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Мінфін скоротив пропозицію і зберіг ставки ОВДП на первинному ринку після підвищення облікової

23:05 17.12.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах у вівторок зберегло ставки відсікання облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) попри підвищення Національним банком облікової ставки з 13% до 13,5% річних.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, зокрема, за "найкоротшими" паперами з погашенням у лютому 2026 року вона становила 15,1%, тоді як за ОВДП з погашенням у квітні 2027 року - 16,2% і в листопаді 2027 року - 16,5% річних.

Водночас Мінфін на цих аукціонах значно скоротив пропозицію - до 3-4 млрд грн на кожному аукціоні, тоді як попит на них становив від 5 млрд грн на "найкоротші" папери до 3 млрд грн на "найдовші".

За рівності попиту та пропозиції за ОВДП з погашенням у листопаді 2027 року їхня середньозважена дохідність навіть підросла до 16,5% з 16,42% тижнем раніше.

Сумарний попит за відсутності пропозиції резервних ОВДП впав до 12,4 млрд грн з 71,5 млрд грн тижнем раніше, а обсяги продажу до 10,3 млрд грн з 23,85 млрд грн.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону196*197*198*
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000233696Дорозміщення UA400023704Дорозміщення UA4000233712
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 3 000 000 4 000 000 3 000 000
Дата розміщення 17.12.2024 17.12.2024 17.12.2024
Дата оплати за придбані облігації 18.12.2024 18.12.2024 18.12.2024
Дата оплати відсотків 05.02.2025 16.04.2025 07.05.2025
Дата оплати відсотків 06.08.2025 15.10.2025 05.11.2025
Дата оплати відсотків 04.02.2026 15.04.2026 06.05.2026
Дата оплати відсотків  14.10.2026 04.11.2026
Дата оплати відсотків  14.04.2027 05.05.2027
Дата оплати відсотків   03.11.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 75.45 80.85 82.30
Номінальний рівень дохідності, % 15.09 16.17 16.46
Термін обігу (днів) 413 847 1 050
Дата погашення 04.02.2026 14.04.2027 03.11.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 5 302 302 000 4 041 035 000 3 028 556 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 3 000 000 000 4 000 000 000 3 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 13 000 000 000 14 000 000 000 13 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 23 9 15
Кількість задоволених заявок, шт. 23 9 15
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.10 16.20 16.50
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.00 16.00 16.30
Встановлена дохідність, % 15.10 16.20 16.50
Середньозважена дохідність, % 15.09 16.20 16.50
Надходження до бюджету 3 163 730 370.39 4 106 847 297.56 3 052 613 622.10

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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