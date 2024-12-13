ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 13.12.24

Азіатські акції різко впали в п'ятницю слідом за втратами на Волл-стріт, в той час як китайські акції впали, оскільки оновлення політики після гучного засідання законодавчого органу не змогли забезпечити широкомасштабний економічний стимул, як очікувалося.