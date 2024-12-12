ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 12.12.24

"Якщо говорити про криптовалюту, то робоча група завершує підготовку відповідного законопроєкту до першого читання. Я думаю, що текст разом з Нацбанком і МВФ буде після Нового року і в першому кварталі приймемо цей законопроєкт, легалізуємо криптовалюту", - Гетманцев.