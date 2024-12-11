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Мінфін завдяки високому попиту зміг знизити ставку резервних 3,5-річних ОВДП на 0,5-0,6 в.п.

23:11 10.12.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів на аукціонах у вівторок змогло знизити ставку відсікання облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) з погашенням у травні 2028 року, які напередодні нарешті отримали від Нацбанку статус бенчмарк-ОВДП, на 0,48 відсоткового пункту (в.п.) - до 15% річних, а середньозважену - на 0,63 в.п., до 14,59% річних.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, попит на ці папери з боку банків, які можуть використовувати їх для формування обов'язкових резервів, хоча й знизився з 54,3 млрд грн тижнем раніше до 41,1 млрд грн, але все одно кратно перевищував пропозицію, яку Мінфін зберіг на рівні 8 млрд грн.

Порівняно з минулим аукціоном максимальна ставка в заявках знизилася з 16,25% до 15,5%, а мінімальна - з 14,9% до 14,18% річних.

Щодо трьох інших випусків облігацій, то попит на кожному аукціоні в середньому вдвічі перевищував пропозицію, яка становила по 5 млрд грн, що дало змогу Мінфіну продати всі папери, але було недостатньо для зниження ставок.

У результаті ставка відсікання найкоротших облігацій із погашенням у лютому 2026 року залишилася на рівні 15,1%, паперів із погашенням у квітні 2027 року - 16,2% і з погашенням у листопаді 2027 року - 16,5%. Середньозважені ставки порівняно з минулим тижнем змінилися вкрай незначно - на 0,01-0,04 в.п.: відповідно до 15,1%, 16,19% і 16,42% річних.

Загалом обсяг розміщення ОВДП на аукціонах цього вівторка зріс до 23,85 млрд грн з 22,62 млрд грн тижнем раніше.


Итоги аукционов государственных облигаций

Номер аукциона192*193*
Код выпуска облигацийДоразмещение
UA4000233696		Доразмещение
UA4000233704
Номинальная стоимость 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт, 5 000 000 5 000 000
Дата размещения 10.12.2024 10.12.2024
Дата оплаты за приобретенные облигации 11.12.2024 11.12.2024
Дата оплаты процентов 05.02.2025 16.04.2025
Дата оплаты процентов 06.08.2025 15.10.2025
Дата оплаты процентов 04.02.2026 15.04.2026
Дата оплаты процентов  14.10.2026
Дата оплаты процентов  14.04.2027
Размер купонного платежа на одну облигацию 75.45 80.85
Номинальный уровень доходности. % 15.09 16.17
Срок обращения (дней) 420 854
Дата погашения 04.02.2026 14.04.2027
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 10 600 368 000 10 992 504 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 5 000 000 000 5 000 000 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 10 000 000 000 10 000 000 000
Количество поданных заявок. шт 22 15
Количество удовлетворенных заявок. шт 22 15
Максимальный уровень доходности облигаций. % 15.10 16.20
Минимальный уровень доходности облигаций. % 14.90 16.00
Установленная доходность. % 15.10 16.20
Средневзвешенная доходность. % 15.10 16.19
Поступление в бюджет 5 257 714 550.28 5 118 951 529.04

* - военные облигации

Данные: Минфин Украины

Номер аукциона194*195
Код выпуска облигацийДоразмещение
UA4000233712		Доразмещение
UA4000233613
Номинальная стоимость 1000 1000
Количество выставленных облигаций, шт, 5 000 000 8 000 000
Дата размещения 10.12.2024 10.12.2024
Дата оплаты за приобретенные облигации 11.12.2024 11.12.2024
Дата оплаты процентов 07.05.2025 14.05.2025
Дата оплаты процентов 05.11.2025 12.11.2025
Дата оплаты процентов 06.05.2026 13.05.2026
Дата оплаты процентов 04.11.2026 11.11.2026
Дата оплаты процентов 05.05.2027 12.05.2027
Дата оплаты процентов 03.11.2027 10.11.2027
Дата оплаты процентов  10.05.2028
Размер купонного платежа на одну облигацию 82.30 80.05
Номинальный уровень доходности. % 16.46 16.01
Срок обращения (дней) 1 057 1 246
Дата погашения 03.11.2027 10.05.2028
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 8 798 128 000 41 098 960 000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 5 000 000 000 8 000 000 000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 10 000 000 000 20 000 000 000
Количество поданных заявок. шт 27 34
Количество удовлетворенных заявок. шт 27 30
Максимальный уровень доходности облигаций. % 16.50 15.50
Минимальный уровень доходности облигаций. % 15.25 14.18
Установленная доходность. % 16.50 15.00
Средневзвешенная доходность. % 16.42 14.59
Поступление в бюджет 5 080 920 860.08 8 393 979 600.00

* - военные облигации

Данные: Минфин Украины
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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