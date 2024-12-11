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Мінфін завдяки високому попиту зміг знизити ставку резервних 3,5-річних ОВДП на 0,5-0,6 в.п.
Міністерство фінансів на аукціонах у вівторок змогло знизити ставку відсікання облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) з погашенням у травні 2028 року, які напередодні нарешті отримали від Нацбанку статус бенчмарк-ОВДП, на 0,48 відсоткового пункту (в.п.) - до 15% річних, а середньозважену - на 0,63 в.п., до 14,59% річних.
Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, попит на ці папери з боку банків, які можуть використовувати їх для формування обов'язкових резервів, хоча й знизився з 54,3 млрд грн тижнем раніше до 41,1 млрд грн, але все одно кратно перевищував пропозицію, яку Мінфін зберіг на рівні 8 млрд грн.
Порівняно з минулим аукціоном максимальна ставка в заявках знизилася з 16,25% до 15,5%, а мінімальна - з 14,9% до 14,18% річних.
Щодо трьох інших випусків облігацій, то попит на кожному аукціоні в середньому вдвічі перевищував пропозицію, яка становила по 5 млрд грн, що дало змогу Мінфіну продати всі папери, але було недостатньо для зниження ставок.
У результаті ставка відсікання найкоротших облігацій із погашенням у лютому 2026 року залишилася на рівні 15,1%, паперів із погашенням у квітні 2027 року - 16,2% і з погашенням у листопаді 2027 року - 16,5%. Середньозважені ставки порівняно з минулим тижнем змінилися вкрай незначно - на 0,01-0,04 в.п.: відповідно до 15,1%, 16,19% і 16,42% річних.
Загалом обсяг розміщення ОВДП на аукціонах цього вівторка зріс до 23,85 млрд грн з 22,62 млрд грн тижнем раніше.
Итоги аукционов государственных облигаций
|Номер аукциона
|192*
|193*
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение
UA4000233696
|Доразмещение
UA4000233704
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|5 000 000
|5 000 000
|Дата размещения
|10.12.2024
|10.12.2024
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|11.12.2024
|11.12.2024
|Дата оплаты процентов
|05.02.2025
|16.04.2025
|Дата оплаты процентов
|06.08.2025
|15.10.2025
|Дата оплаты процентов
|04.02.2026
|15.04.2026
|Дата оплаты процентов
|14.10.2026
|Дата оплаты процентов
|14.04.2027
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|75.45
|80.85
|Номинальный уровень доходности. %
|15.09
|16.17
|Срок обращения (дней)
|420
|854
|Дата погашения
|04.02.2026
|14.04.2027
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|10 600 368 000
|10 992 504 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|5 000 000 000
|5 000 000 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|10 000 000 000
|10 000 000 000
|Количество поданных заявок. шт
|22
|15
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|22
|15
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|15.10
|16.20
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|14.90
|16.00
|Установленная доходность. %
|15.10
|16.20
|Средневзвешенная доходность. %
|15.10
|16.19
|Поступление в бюджет
|5 257 714 550.28
|5 118 951 529.04
* - военные облигации
Данные: Минфин Украины
|Номер аукциона
|194*
|195
|Код выпуска облигаций
|Доразмещение
UA4000233712
|Доразмещение
UA4000233613
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций, шт,
|5 000 000
|8 000 000
|Дата размещения
|10.12.2024
|10.12.2024
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|11.12.2024
|11.12.2024
|Дата оплаты процентов
|07.05.2025
|14.05.2025
|Дата оплаты процентов
|05.11.2025
|12.11.2025
|Дата оплаты процентов
|06.05.2026
|13.05.2026
|Дата оплаты процентов
|04.11.2026
|11.11.2026
|Дата оплаты процентов
|05.05.2027
|12.05.2027
|Дата оплаты процентов
|03.11.2027
|10.11.2027
|Дата оплаты процентов
|10.05.2028
|Размер купонного платежа на одну облигацию
|82.30
|80.05
|Номинальный уровень доходности. %
|16.46
|16.01
|Срок обращения (дней)
|1 057
|1 246
|Дата погашения
|03.11.2027
|10.05.2028
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|8 798 128 000
|41 098 960 000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|5 000 000 000
|8 000 000 000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|10 000 000 000
|20 000 000 000
|Количество поданных заявок. шт
|27
|34
|Количество удовлетворенных заявок. шт
|27
|30
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|16.50
|15.50
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|15.25
|14.18
|Установленная доходность. %
|16.50
|15.00
|Средневзвешенная доходность. %
|16.42
|14.59
|Поступление в бюджет
|5 080 920 860.08
|8 393 979 600.00
* - военные облигации
Данные: Минфин Украины
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