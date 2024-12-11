Мінфін завдяки високому попиту зміг знизити ставку резервних 3,5-річних ОВДП на 0,5-0,6 в.п.

Міністерство фінансів на аукціонах у вівторок змогло знизити ставку відсікання облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) з погашенням у травні 2028 року, які напередодні нарешті отримали від Нацбанку статус бенчмарк-ОВДП, на 0,48 відсоткового пункту (в.п.) - до 15% річних, а середньозважену - на 0,63 в.п., до 14,59% річних.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, попит на ці папери з боку банків, які можуть використовувати їх для формування обов'язкових резервів, хоча й знизився з 54,3 млрд грн тижнем раніше до 41,1 млрд грн, але все одно кратно перевищував пропозицію, яку Мінфін зберіг на рівні 8 млрд грн.

Порівняно з минулим аукціоном максимальна ставка в заявках знизилася з 16,25% до 15,5%, а мінімальна - з 14,9% до 14,18% річних.

Щодо трьох інших випусків облігацій, то попит на кожному аукціоні в середньому вдвічі перевищував пропозицію, яка становила по 5 млрд грн, що дало змогу Мінфіну продати всі папери, але було недостатньо для зниження ставок.

У результаті ставка відсікання найкоротших облігацій із погашенням у лютому 2026 року залишилася на рівні 15,1%, паперів із погашенням у квітні 2027 року - 16,2% і з погашенням у листопаді 2027 року - 16,5%. Середньозважені ставки порівняно з минулим тижнем змінилися вкрай незначно - на 0,01-0,04 в.п.: відповідно до 15,1%, 16,19% і 16,42% річних.

Загалом обсяг розміщення ОВДП на аукціонах цього вівторка зріс до 23,85 млрд грн з 22,62 млрд грн тижнем раніше.