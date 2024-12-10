Українці за програмою «єОселя» цьогоріч взяли кредитів на понад ₴14 мільярдів

З початку 2024 року українці взяли 8 300 кредитів на 14,2 млрд грн на придбання житла за програмою доступної іпотеки «єОселя».

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

«Програма «єОселя» виконує дві важливі функції - соціальну та економічну. З одного боку, дає можливість українцям, які потребують покращення житлових умов, отримати кредит на вигідних умовах, а з іншого боку - стимулює розвиток будівельної галузі», - зазначив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Він зауважив, що восени уряд змістив фокус програми на первинний ринок і кількість нового житла, яке купують позичальники, почала зростати. З початку року 2 669 українських родин купили житло за допомогою «єОселі» саме на первинному ринку. Це 32% від загальної кількості кредитів від початку року.

Загалом, за весь час дії програми вже 14 625 родин отримали кредити на житло на суму понад 23,6 млрд грн.

За минулий тиждень видано 139 кредитів на 251 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали 43 військовослужбовці та силовики, 15 медиків, 10 педагогів, 5 науковців.

Кредити під 7% отримали 51 українець без власного житла, 11 ВПО, 4 ветерани.

Найбільше кредитів видано у Київській області - 39, місті Києві - 38, Львівській області - 9 та Рівненській - 8.

За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 86 українців, з них на стадії будівництва - 27 об'єктів, також 53 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Як повідомлялося, програма «єОселя», яка є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», стартувала в жовтні 2022 року. Реалізовують її у Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами "єОселі" є Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Sense Bank, Банк Кредит Дніпро, МТБ Банк,ТАСКОМБАНК, BISBANK, Радабанк.