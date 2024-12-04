ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 04.12.24

Міністерство фінансів на аукціонах у вівторок отримало рекордний попит - 86,1 млрд грн (тут і далі за номіналом) проти 73,9 млрд грн тижнем раніше, що дало йому змогу продати всі виставлені облігації на загальну суму 22,62 млрд грн і знизити ставки за трьома з чотирьох випусків.