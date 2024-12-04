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Мінфін завдяки рекордному попиту зміг знизити ставки ОВДП на 0,1-0,8 в.п.

23:05 03.12.2024 |

Фінанси

Мінфін завдяки рекордному попиту зміг знизити ставки ОВДП на 0,1-0,8 в.п.

 

Міністерство фінансів на аукціонах у вівторок отримало рекордний попит - 86,1 млрд грн (тут і далі за номіналом) проти 73,9 млрд грн тижнем раніше, що дало йому змогу продати всі виставлені облігації на загальну суму 22,62 млрд грн і знизити ставки за трьома з чотирьох випусків.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, найбільший попит - 54,3 млрд грн - був на папери із погашенням у травні 2028 року, якими банки, ймовірно, зможуть формувати обов'язкові резерви за відсутності для них інших альтернатив.

Тож навіть з урахуванням зростання пропозиції цих облігацій з 5 млрд грн до 7 млрд грн Мінфіну вдалося опустити їхню ставку відсікання на 0,77 відсоткового пункту (в.п.) - до 15,48%, а середньозважену - на 0,79 в.п., до 15,22%.

Суттєво знизилися і ставки за паперами з погашенням у листопаді 2027 року, хоча попит на них і був найменшим серед усіх чотирьох аукціонів (7,5 млрд грн): відсікання - на 0,3 в.п., до 16,5%, середньозважена - на 0,34 в.п., до 16,46%.

Прибутковість найкоротших облігацій із погашенням у лютому 2026 року зменшилася на 0,1-0,11 в.п. - до 15,1-15,09%, тоді як за паперами з погашенням у квітні 2027 року ставка відсікання навіть збільшилася на 0,01 в.п. - до 16,2%, хоча середньозважена і знизилася на 0,02 в.п. - до 16,17% річних.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону188*189*
Код випуску облігацій Первинне
розміщення
UA4000233696		Первинне
розміщення
UA4000233704
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 03.12.2024 03.12.2024
Дата оплати за придбані облігації 04.12.2024 04.12.2024
Дата оплати відсотків 05.02.2025 16.04.2025
Дата оплати відсотків 06.08.2025 15.10.2025
Дата оплати відсотків 04.02.2026 15.04.2026
Дата оплати відсотків  14.10.2026
Дата оплати відсотків  14.04.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 75.45 80.85
Номінальний рівень дохідності, % 15.09 16.17
Термін обігу (днів) 427 861
Дата погашення 04.02.2026 14.04.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 12 743 169 000 11 582 012 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 5 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 5 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 24 21
Кількість задоволених заявок, шт. 24 21
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.10 16.20
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.00 16.04
Встановлена дохідність, % 15.10 16.20
Середньозважена дохідність, % 15.09 16.17
Надходження до бюджету 5 243 739 644.32 5 105 923 568.01

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону190*191
Код випуску облігацій Первинне
розміщення
UA4000233712		Дорозміщення
UA4000233613
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 7 000 000
Дата розміщення 03.12.2024 03.12.2024
Дата оплати за придбані облігації 04.12.2024 04.12.2024
Дата оплати відсотків 07.05.2025 14.05.2025
Дата оплати відсотків 05.11.2025 12.11.2025
Дата оплати відсотків 06.05.2026 13.05.2026
Дата оплати відсотків 04.11.2026 11.11.2026
Дата оплати відсотків 05.05.2027 12.05.2027
Дата оплати відсотків 03.11.2027 10.11.2027
Дата оплати відсотків  10.05.2028
Розмір купонного платежу на одну облігацію 82.30 80.05
Номінальний рівень дохідності, % 16.46 16.01
Термін обігу (днів) 1 064 1 253
Дата погашення 03.11.2027 10.05.2028
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 7 475 643 000 54 286 222 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 7 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 12 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 19 46
Кількість задоволених заявок, шт. 19 28
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.50 16.25
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.40 14.90
Встановлена дохідність, % 16.50 15.48
Середньозважена дохідність, % 16.46 15.22
Надходження до бюджету 5 061 447 818.70 7 207 029 100.00

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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