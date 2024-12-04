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Мінфін завдяки рекордному попиту зміг знизити ставки ОВДП на 0,1-0,8 в.п.
23:05 03.12.2024 |
Міністерство фінансів на аукціонах у вівторок отримало рекордний попит - 86,1 млрд грн (тут і далі за номіналом) проти 73,9 млрд грн тижнем раніше, що дало йому змогу продати всі виставлені облігації на загальну суму 22,62 млрд грн і знизити ставки за трьома з чотирьох випусків.
Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, найбільший попит - 54,3 млрд грн - був на папери із погашенням у травні 2028 року, якими банки, ймовірно, зможуть формувати обов'язкові резерви за відсутності для них інших альтернатив.
Тож навіть з урахуванням зростання пропозиції цих облігацій з 5 млрд грн до 7 млрд грн Мінфіну вдалося опустити їхню ставку відсікання на 0,77 відсоткового пункту (в.п.) - до 15,48%, а середньозважену - на 0,79 в.п., до 15,22%.
Суттєво знизилися і ставки за паперами з погашенням у листопаді 2027 року, хоча попит на них і був найменшим серед усіх чотирьох аукціонів (7,5 млрд грн): відсікання - на 0,3 в.п., до 16,5%, середньозважена - на 0,34 в.п., до 16,46%.
Прибутковість найкоротших облігацій із погашенням у лютому 2026 року зменшилася на 0,1-0,11 в.п. - до 15,1-15,09%, тоді як за паперами з погашенням у квітні 2027 року ставка відсікання навіть збільшилася на 0,01 в.п. - до 16,2%, хоча середньозважена і знизилася на 0,02 в.п. - до 16,17% річних.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|188*
|189*
|Код випуску облігацій
|Первинне
розміщення
UA4000233696
|Первинне
розміщення
UA4000233704
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|03.12.2024
|03.12.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|04.12.2024
|04.12.2024
|Дата оплати відсотків
|05.02.2025
|16.04.2025
|Дата оплати відсотків
|06.08.2025
|15.10.2025
|Дата оплати відсотків
|04.02.2026
|15.04.2026
|Дата оплати відсотків
|14.10.2026
|Дата оплати відсотків
|14.04.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|75.45
|80.85
|Номінальний рівень дохідності, %
|15.09
|16.17
|Термін обігу (днів)
|427
|861
|Дата погашення
|04.02.2026
|14.04.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|12 743 169 000
|11 582 012 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|5 000 000 000
|5 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|5 000 000 000
|5 000 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|24
|21
|Кількість задоволених заявок, шт.
|24
|21
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|15.10
|16.20
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|15.00
|16.04
|Встановлена дохідність, %
|15.10
|16.20
|Середньозважена дохідність, %
|15.09
|16.17
|Надходження до бюджету
|5 243 739 644.32
|5 105 923 568.01
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|190*
|191
|Код випуску облігацій
|Первинне
розміщення
UA4000233712
|Дорозміщення
UA4000233613
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|7 000 000
|Дата розміщення
|03.12.2024
|03.12.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|04.12.2024
|04.12.2024
|Дата оплати відсотків
|07.05.2025
|14.05.2025
|Дата оплати відсотків
|05.11.2025
|12.11.2025
|Дата оплати відсотків
|06.05.2026
|13.05.2026
|Дата оплати відсотків
|04.11.2026
|11.11.2026
|Дата оплати відсотків
|05.05.2027
|12.05.2027
|Дата оплати відсотків
|03.11.2027
|10.11.2027
|Дата оплати відсотків
|10.05.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|82.30
|80.05
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.46
|16.01
|Термін обігу (днів)
|1 064
|1 253
|Дата погашення
|03.11.2027
|10.05.2028
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|7 475 643 000
|54 286 222 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|5 000 000 000
|7 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|5 000 000 000
|12 000 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|19
|46
|Кількість задоволених заявок, шт.
|19
|28
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.50
|16.25
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.40
|14.90
|Встановлена дохідність, %
|16.50
|15.48
|Середньозважена дохідність, %
|16.46
|15.22
|Надходження до бюджету
|5 061 447 818.70
|7 207 029 100.00
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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