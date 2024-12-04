Мінфін завдяки рекордному попиту зміг знизити ставки ОВДП на 0,1-0,8 в.п.

Міністерство фінансів на аукціонах у вівторок отримало рекордний попит - 86,1 млрд грн (тут і далі за номіналом) проти 73,9 млрд грн тижнем раніше, що дало йому змогу продати всі виставлені облігації на загальну суму 22,62 млрд грн і знизити ставки за трьома з чотирьох випусків.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, найбільший попит - 54,3 млрд грн - був на папери із погашенням у травні 2028 року, якими банки, ймовірно, зможуть формувати обов'язкові резерви за відсутності для них інших альтернатив.

Тож навіть з урахуванням зростання пропозиції цих облігацій з 5 млрд грн до 7 млрд грн Мінфіну вдалося опустити їхню ставку відсікання на 0,77 відсоткового пункту (в.п.) - до 15,48%, а середньозважену - на 0,79 в.п., до 15,22%.

Суттєво знизилися і ставки за паперами з погашенням у листопаді 2027 року, хоча попит на них і був найменшим серед усіх чотирьох аукціонів (7,5 млрд грн): відсікання - на 0,3 в.п., до 16,5%, середньозважена - на 0,34 в.п., до 16,46%.

Прибутковість найкоротших облігацій із погашенням у лютому 2026 року зменшилася на 0,1-0,11 в.п. - до 15,1-15,09%, тоді як за паперами з погашенням у квітні 2027 року ставка відсікання навіть збільшилася на 0,01 в.п. - до 16,2%, хоча середньозважена і знизилася на 0,02 в.п. - до 16,17% річних.



