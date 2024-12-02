ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 02.12.24
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 2 грудня 2024 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
Cтрах. компаній
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерез.
|01.12.23
|1539082.29
|689989.89
|622654.03
|129925.06
|2024.51
|50412.35
|44076.45
|01.01.24
|1585968.49
|689989.89
|658118.89
|138940.53
|2031.33
|53248.83
|43639.12
|01.02.24
|1599827.62
|687489.89
|661670.59
|146766.01
|2114.86
|57925.89
|43960.38
|01.03.24
|1596311.57
|682489.89
|668480.97
|143306.44
|2114.86
|56641.14
|43278.27
|01.04.24
|1615442.23
|680489.89
|679480.78
|153142.47
|1763.23
|58176.51
|42389.35
|01.05.24
|1641402.31
|677989.89
|698652.22
|159443.89
|1763.23
|62000.08
|41553.00
|03.06.24
|1634970.38
|677605.69
|692110.21
|163283.22
|1496.11
|63692.90
|36782.25
|01.07.24
|1640736.69
|677605.69
|712360.05
|158746.93
|17771.37
|539.00
|58446.88
|33038.14
|01.08.24
|1665786.27
|677605.69
|723315.83
|169407.70
|18098.24
|626.43
|63686.20
|31144.42
|02.09.24
|1678378.71
|677605.69
|733115.31
|172452.02
|20276.93
|724.57
|67478.11
|27003.01
|01.10.24
|1727832.34
|677605.69
|780271.74
|173111.78
|29707.36
|771.71
|71181.36
|24890.06
|01.11.24
|1761461.04
|677605.69
|822264.15
|147096.17
|19959.90
|771.71
|70485.89
|23277.53
|04.11.24
|1761761.07
|677605.69
|821555.39
|147413.15
|19972.38
|771.71
|70978.72
|23464.03
|05.11.24
|1762210.16
|677605.69
|820501.08
|148234.03
|19983.53
|771.71
|71604.25
|23508.87
|06.11.24
|1762342.73
|677605.69
|819895.92
|148642.75
|20010.72
|771.71
|72028.81
|23387.12
|07.11.24
|1779828.65
|677605.69
|836899.80
|148703.11
|19993.19
|771.71
|72344.55
|23510.61
|08.11.24
|1779707.91
|677605.69
|836578.01
|148694.59
|19970.85
|771.71
|72487.94
|23599.12
|11.11.24
|1779467.57
|677605.69
|836030.88
|148682.52
|19960.95
|771.71
|72987.07
|23428.74
|12.11.24
|1779097.40
|677605.69
|835609.47
|148641.77
|19924.32
|771.71
|73116.20
|23428.24
|13.11.24
|1779291.50
|677605.69
|835545.19
|148645.94
|19995.97
|771.71
|73307.34
|23419.65
|14.11.24
|1799486.04
|677605.69
|854429.05
|149670.22
|19970.31
|771.71
|73615.06
|23424.01
|15.11.24
|1791811.49
|677605.69
|857001.88
|142232.46
|19298.88
|771.71
|71547.92
|23352.95
|18.11.24
|1792049.96
|677605.69
|856107.05
|142766.23
|19381.28
|771.71
|72117.28
|23300.72
|19.11.24
|1792295.48
|677605.69
|855783.72
|142420.67
|19386.49
|771.71
|72608.20
|23719.00
|20.11.24
|1792223.60
|677605.69
|855154.77
|142395.70
|19445.32
|771.71
|72821.30
|24029.10
|21.11.24
|1784109.71
|677605.69
|856739.64
|137176.03
|19231.27
|686.18
|69170.48
|23500.44
|22.11.24
|1786532.84
|677605.69
|857340.03
|137533.09
|19385.59
|686.18
|70480.84
|23501.41
|25.11.24
|1786272.75
|677605.69
|855283.23
|138555.15
|19387.60
|686.18
|71204.91
|23549.99
|26.11.24
|1786978.65
|677605.69
|853215.05
|140661.71
|19447.02
|686.18
|71809.32
|23553.67
|27.11.24
|1787322.82
|677605.69
|853046.66
|140850.19
|19414.08
|686.18
|72115.67
|23694.35
|28.11.24
|1799271.24
|677605.69
|863257.03
|142326.67
|19515.30
|686.84
|72642.55
|23237.15
|29.11.24
|1806499.99
|677605.69
|870228.29
|142314.79
|19501.54
|686.84
|72894.99
|23267.84
|02.12.24
|1806497.46
|677605.69
|869925.23
|142468.44
|19520.99
|686.84
|73051.54
|23238.72
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на 2 грудня - 41,5847 грн.