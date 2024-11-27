ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.11.24

Уряд США хоче зменшити грант для Intel з $8,5 мільярдів до менше ніж $8 мільярдів. Таке рішення є наслідком затримок інвестицій компанії та чималих проблем з бізнесом. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на анонімні джерела.