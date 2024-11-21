ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 21.11.24
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 21 листопада 2024 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
Cтрах. компаній
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерез.
|01.11.23
|1514520.18
|690693.45
|599528.25
|126390.69
|1528.72
|48277.30
|48277.30
|01.12.23
|1539082.29
|689989.89
|622654.03
|129925.06
|2024.51
|50412.35
|44076.45
|01.01.24
|1585968.49
|689989.89
|658118.89
|138940.53
|2031.33
|53248.83
|43639.12
|01.02.24
|1599827.62
|687489.89
|661670.59
|146766.01
|2114.86
|57925.89
|43960.38
|01.03.24
|1596311.57
|682489.89
|668480.97
|143306.44
|2114.86
|56641.14
|43278.27
|01.04.24
|1615442.23
|680489.89
|679480.78
|153142.47
|1763.23
|58176.51
|42389.35
|01.05.24
|1641402.31
|677989.89
|698652.22
|159443.89
|1763.23
|62000.08
|41553.00
|03.06.24
|1634970.38
|677605.69
|692110.21
|163283.22
|1496.11
|63692.90
|36782.25
|01.07.24
|1640736.69
|677605.69
|712360.05
|158746.93
|17771.37
|539.00
|58446.88
|33038.14
|01.08.24
|1665786.27
|677605.69
|723315.83
|169407.70
|18098.24
|626.43
|63686.20
|31144.42
|02.09.24
|1678378.71
|677605.69
|733115.31
|172452.02
|20276.93
|724.57
|67478.11
|27003.01
|01.10.24
|1727832.34
|677605.69
|780271.74
|173111.78
|29707.36
|771.71
|71181.36
|24890.06
|21.10.24
|1754320.35
|677605.69
|807080.40
|152597.61
|19791.41
|771.71
|71625.34
|24848.18
|22.10.24
|1754544.16
|677605.69
|806386.39
|153339.44
|19839.20
|771.71
|71857.58
|24744.15
|23.10.24
|1754610.81
|677605.69
|805559.29
|153451.36
|19868.75
|771.71
|72570.01
|24784.01
|24.10.24
|1767983.72
|677605.69
|816613.10
|155669.11
|19869.20
|771.71
|72802.06
|24651.85
|25.10.24
|1759777.67
|677605.69
|822218.00
|145959.68
|20095.60
|771.71
|68639.75
|24493.25
|28.10.24
|1760050.41
|677605.69
|821425.30
|145922.77
|20197.38
|771.71
|69483.43
|24644.13
|29.10.24
|1760082.78
|677605.69
|821324.55
|145914.49
|20253.15
|771.71
|69717.63
|24495.55
|30.10.24
|1760158.33
|677605.69
|821043.82
|146076.64
|20255.55
|771.71
|69938.94
|24465.99
|31.10.24
|1754699.02
|677605.69
|819341.01
|146163.52
|19718.58
|771.71
|67836.87
|23361.63
|01.11.24
|1761461.04
|677605.69
|822264.15
|147096.17
|19959.90
|771.71
|70485.89
|23277.53
|04.11.24
|1761761.07
|677605.69
|821555.39
|147413.15
|19972.38
|771.71
|70978.72
|23464.03
|05.11.24
|1762210.16
|677605.69
|820501.08
|148234.03
|19983.53
|771.71
|71604.25
|23508.87
|06.11.24
|1762342.73
|677605.69
|819895.92
|148642.75
|20010.72
|771.71
|72028.81
|23387.12
|07.11.24
|1779828.65
|677605.69
|836899.80
|148703.11
|19993.19
|771.71
|72344.55
|23510.61
|08.11.24
|1779707.91
|677605.69
|836578.01
|148694.59
|19970.85
|771.71
|72487.94
|23599.12
|11.11.24
|1779467.57
|677605.69
|836030.88
|148682.52
|19960.95
|771.71
|72987.07
|23428.74
|12.11.24
|1779097.40
|677605.69
|835609.47
|148641.77
|19924.32
|771.71
|73116.20
|23428.24
|13.11.24
|1779291.50
|677605.69
|835545.19
|148645.94
|19995.97
|771.71
|73307.34
|23419.65
|14.11.24
|1799486.04
|677605.69
|854429.05
|149670.22
|19970.31
|771.71
|73615.06
|23424.01
|15.11.24
|1791811.49
|677605.69
|857001.88
|142232.46
|19298.88
|771.71
|71547.92
|23352.95
|18.11.24
|1792049.96
|677605.69
|856107.05
|142766.23
|19381.28
|771.71
|72117.28
|23300.72
|19.11.24
|1792295.48
|677605.69
|855783.72
|142420.67
|19386.49
|771.71
|72608.20
|23719.00
|20.11.24
|1792223.60
|677605.69
|855154.77
|142395.70
|19445.32
|771.71
|72821.30
|24029.10
|21.11.24
|1784109.71
|677605.69
|856739.64
|137176.03
|19231.27
|686.18
|69170.48
|23500.44
Данные: НБУ
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на 21 листопада - 41,2533 грн.