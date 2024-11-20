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Мінфін розмістив ОВДП на ₴13,7 мільярда
Міністерство фінансів України 19 листопада 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 13, 718 млрд грн в еквіваленті.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Телеграмі.
"Мінфін розмістив облігації на понад 13,7 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 5,042 млрд грн під 15,2% з погашенням через 1,5 року; 5,092 млрд грн під 16,19% з погашенням через 2,4 року; 1,124 млрд грн під 16,8% із погашенням через 3,4 року.
Також було запропоновано доларові ОВДП: 59,5 млн дол. під 4,61% з погашенням через 1 рік.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|180*
|181*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000233332
|Дорозміщення
UA4000233340
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|19.11.2024
|19.11.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|20.11.2024
|20.11.2024
|Дата оплати відсотків
|30.04.2025
|09.04.2025
|Дата оплати відсотків
|29.10.2025
|08.10.2025
|Дата оплати відсотків
|29.04.2026
|08.04.2026
|Дата оплати відсотків
|07.10.2026
|Дата оплати відсотків
|07.04.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|76.00
|81.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|15.20
|16.20
|Термін обігу (днів)
|525
|868
|Дата погашення
|29.04.2026
|07.04.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|27 523 181 000
|27 821 259 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|5 000 000 000
|5 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|15 000 000 000
|15 000 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|27
|22
|Кількість задоволених заявок, шт.
|27
|21
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|15.20
|16.20
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|15.00
|16.00
|Встановлена дохідність, %
|15.20
|16.19
|Середньозважена дохідність, %
|15.20
|16.19
|Надходження до бюджету
|5 042 469 078.62
|5 091 687 648.37
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|182
|183*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000231625
|Доразмещення
UA400023313407
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|200 000
|Дата розміщення
|19.11.2024
|19.11.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|20.11.2024
|20.11.2024
|Дата оплати відсотків
|12.02.2025
|05.12.2024
|Дата оплати відсотків
|13.08.2025
|05.06.2025
|Дата оплати відсотків
|11.02.2026
|04.12.2025
|Дата оплати відсотків
|12.08.2026
|Дата оплати відсотків
|10.02.2027
|Дата оплати відсотків
|11.08.2027
|Дата оплати відсотків
|09.02.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|84.00
|23.05
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.80
|4.61
|Термін обігу (днів)
|1 176
|379
|Дата погашення
|09.02.2028
|04.12.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|1 076 007 000
|58 233 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|1 076 007 000
|58 233 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|16 795 473 000
|187 979 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|15
|56
|Кількість задоволених заявок, шт.
|15
|56
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.80
|4.62
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.75
|4.55
|Встановлена дохідність, %
|16.80
|4.62
|Середньозважена дохідність, %
|16.80
|4.61
|Надходження до бюджету
|1 123 773 438.49
|59 470 080.88
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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