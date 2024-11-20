Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Мінфін розмістив ОВДП на ₴13,7 мільярда

11:55 20.11.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 19 листопада 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 13, 718 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Телеграмі.

"Мінфін розмістив облігації на понад 13,7 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 5,042 млрд грн під 15,2% з погашенням через 1,5 року; 5,092 млрд грн під 16,19% з погашенням через 2,4 року; 1,124 млрд грн під 16,8% із погашенням через 3,4 року.

Також було запропоновано доларові ОВДП: 59,5 млн дол. під 4,61% з погашенням через 1 рік.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону180*181*
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000233332		Дорозміщення
UA4000233340
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 19.11.2024 19.11.2024
Дата оплати за придбані облігації 20.11.2024 20.11.2024
Дата оплати відсотків 30.04.2025 09.04.2025
Дата оплати відсотків 29.10.2025 08.10.2025
Дата оплати відсотків 29.04.2026 08.04.2026
Дата оплати відсотків  07.10.2026
Дата оплати відсотків  07.04.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 76.00 81.00
Номінальний рівень дохідності, % 15.20 16.20
Термін обігу (днів) 525 868
Дата погашення 29.04.2026 07.04.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 27 523 181 000 27 821 259 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 5 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 15 000 000 000 15 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 27 22
Кількість задоволених заявок, шт. 27 21
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.20 16.20
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.00 16.00
Встановлена дохідність, % 15.20 16.19
Середньозважена дохідність, % 15.20 16.19
Надходження до бюджету 5 042 469 078.62 5 091 687 648.37

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону182183*
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000231625		Доразмещення
UA400023313407
(Ном. в ін.вал.  США)
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 200 000
Дата розміщення 19.11.2024 19.11.2024
Дата оплати за придбані облігації 20.11.2024 20.11.2024
Дата оплати відсотків 12.02.2025 05.12.2024
Дата оплати відсотків 13.08.2025 05.06.2025
Дата оплати відсотків 11.02.2026 04.12.2025
Дата оплати відсотків 12.08.2026 
Дата оплати відсотків 10.02.2027 
Дата оплати відсотків 11.08.2027 
Дата оплати відсотків 09.02.2028 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 84.00 23.05
Номінальний рівень дохідності, % 16.80 4.61
Термін обігу (днів) 1 176 379
Дата погашення 09.02.2028 04.12.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 076 007 000 58 233 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 076 007 000 58 233 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 16 795 473 000 187 979 000
Кількість поданих заявок, шт. 15 56
Кількість задоволених заявок, шт. 15 56
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.80 4.62
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.75 4.55
Встановлена дохідність, % 16.80 4.62
Середньозважена дохідність, % 16.80 4.61
Надходження до бюджету 1 123 773 438.49 59 470 080.88

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3310
  0,0405
 0,10
EUR
 1
 43,6910
  0,0565
 0,13

Курс обміну валют на сьогодні, 10:39
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0072  0,03 0,08 41,6288  0,05 0,12
EUR 43,4760  0,04 0,08 44,2172  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2500  0,11 0,27 41,2700  0,10 0,25
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес