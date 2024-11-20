Мінфін розмістив ОВДП на ₴13,7 мільярда

Міністерство фінансів України 19 листопада 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 13, 718 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Телеграмі.

"Мінфін розмістив облігації на понад 13,7 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 5,042 млрд грн під 15,2% з погашенням через 1,5 року; 5,092 млрд грн під 16,19% з погашенням через 2,4 року; 1,124 млрд грн під 16,8% із погашенням через 3,4 року.

Також було запропоновано доларові ОВДП: 59,5 млн дол. під 4,61% з погашенням через 1 рік.



