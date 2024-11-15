ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.11.24

"На посаді Держсекретаря я щодня працюватиму над реалізацією його зовнішньополітичного порядку денного. Під керівництвом президента Трампа ми будемо забезпечувати мир через силу і завжди ставити інтереси американців та Америки понад усе", - підкреслив Рубіо.