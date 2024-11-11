ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.11.24

З 4 по 8 листопада Нацбанк продав 739,4 млн дол, що на 43,3 млн дол більше, ніж минулого тижня. При цьому Нацбанк купив 4 млн дол. Загалом від початку року Нацбанк продав майже 27,8 млрд дол, тоді як купив 125,2 млн дол.