ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 06.11.24

"Зараз вже зрозуміло, що ми здобули найбільш неймовірну політичну перемогу, якої наша країна ще не бачила. Дякую американському народу за неймовірну честь бути обраним вашим 47-м президентом, як і вашим 45-м президентом", - заявив Дональд Трамп.