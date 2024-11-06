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Мінфін зміг знизити ставку бенчмарк-ОВДП на 1 в.п. завдяки високому попиту

18:08 05.11.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів, яке виставило на аукціони у вівторок після тритижневої перерви бенчмарк-облігації внутрішньої держпозики (ОВДП), якими банки можуть формувати обов'язкові резерви, змогло знизити їхні ставки приблизно на 1 відсотковий пункт (в. п.), оскільки попит перевищував пропозицію більш як уп'ятеро.

Згідно з опублікованими на сайті міністерства даними, ставка відсікання паперів із погашенням 28 жовтня 2026 року знизилася на 0,91 в.п. - до 14,19%, а з погашенням 29 вересня 2027 року - на 1,01 в.п., до 15,09% річних.

Середньозважені ставки опустилися ще сильніше - відповідно на 1,15 в.п., до 13,95% і на 1,08 в.п., до 15,02% річних.

За умови пропозиції на кожному з аукціонів по 5 млрд грн попит на них становив 45,9 млрд грн і 47,1 млрд грн, зі 102 поданих заявок Мінфін задовольнив 57.

Щодо трьох інших аукціонів, то ставки на них відповідали встановленим тижнем раніше: за новими випусками військових облігацій із погашенням 29 квітня 2026 року та 7 квітня 2027 року вони становили відповідно 15,2% і 16,2% річних, а за найдовшим із погашенням 9 лютого 2028 року - 16,8% річних.

Попит на нові випуски військових облігацій більш ніж удвічі перевищував пропозицію, проте покупці були майже одностайні у своєму баченні ставки, не давши можливості Мінфіну її знизити. А на найдовші ОВДП попит становив 0,94 млрд грн за пропозиції 5 млрд грн.

Загалом Мінфіну вдалося залучити на цих аукціонах 21,47 млрд грн порівняно з 16,33 млрд грн тижнем раніше.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону169*170171*
Код випуску облігацій Первинне
розміщення
UA4000233332		Дорозміщення
UA4000232896		Первинне
розміщення
UA4000233340
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 05.11.2024 05.11.2024 05.11.2024
Дата оплати за придбані облігації 06.11.2024 06.11.2024 06.11.2024
Дата оплати відсотків 30.04.2025 30.04.2025 09.04.2025
Дата оплати відсотків 29.10.2025 29.10.2025 08.10.2025
Дата оплати відсотків 29.04.2026 29.04.2026 08.04.2026
Дата оплати відсотків  28.10.2026 07.10.2026
Дата оплати відсотків   07.04.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 76.00 78.00 81.00
Номінальний рівень дохідності, % 15.20 15.60 16.20
Термін обігу (днів) 539 721 882
Дата погашення 29.04.2026 28.10.2026 07.04.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 10 609 881 000 45 865 300 000 11 615 874 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 15 000 000 000 5 000 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 27 49 23
Кількість задоволених заявок, шт. 27 29 23
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 15.20 15.10 16.20
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 15.10 13.49 16.10
Встановлена дохідність, % 15.20 14.19 16.20
Середньозважена дохідність, % 15.20 13.95 16.20
Надходження до бюджету 5 014 112 577.29 5 153 230 500.00 5 060 264 049.10

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону172173
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000232912		Дорозміщення
UA4000231625
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 05.11.2024 05.11.2024
Дата оплати за придбані облігації 06.11.2024 06.11.2024
Дата оплати відсотків 02.04.2025 12.02.2025
Дата оплати відсотків 01.10.2025 13.08.2025
Дата оплати відсотків 01.04.2026 11.02.2026
Дата оплати відсотків 30.09.2026 12.08.2026
Дата оплати відсотків 31.03.2027 10.02.2027
Дата оплати відсотків 29.09.2027 11.08.2027
Дата оплати відсотків  09.02.2028
Розмір купонного платежу на одну облігацію 82.95 84.00
Номінальний рівень дохідності, % 16.59 16.80
Термін обігу (днів) 1 057 1 190
Дата погашення 29.09.2027 09.02.2028
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 47 091 802 000 941 367 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 941 367 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 15 000 000 000 15 426 340 000
Кількість поданих заявок, шт. 53 28
Кількість задоволених заявок, шт. 28 28
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.10 16.80
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.95 16.80
Встановлена дохідність, % 15.09 16.80
Середньозважена дохідність, % 15.02 16.80
Надходження до бюджету 5 256 706 900.00 977 073 050.31

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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