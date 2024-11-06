Мінфін зміг знизити ставку бенчмарк-ОВДП на 1 в.п. завдяки високому попиту

Міністерство фінансів, яке виставило на аукціони у вівторок після тритижневої перерви бенчмарк-облігації внутрішньої держпозики (ОВДП), якими банки можуть формувати обов'язкові резерви, змогло знизити їхні ставки приблизно на 1 відсотковий пункт (в. п.), оскільки попит перевищував пропозицію більш як уп'ятеро.

Згідно з опублікованими на сайті міністерства даними, ставка відсікання паперів із погашенням 28 жовтня 2026 року знизилася на 0,91 в.п. - до 14,19%, а з погашенням 29 вересня 2027 року - на 1,01 в.п., до 15,09% річних.

Середньозважені ставки опустилися ще сильніше - відповідно на 1,15 в.п., до 13,95% і на 1,08 в.п., до 15,02% річних.

За умови пропозиції на кожному з аукціонів по 5 млрд грн попит на них становив 45,9 млрд грн і 47,1 млрд грн, зі 102 поданих заявок Мінфін задовольнив 57.

Щодо трьох інших аукціонів, то ставки на них відповідали встановленим тижнем раніше: за новими випусками військових облігацій із погашенням 29 квітня 2026 року та 7 квітня 2027 року вони становили відповідно 15,2% і 16,2% річних, а за найдовшим із погашенням 9 лютого 2028 року - 16,8% річних.

Попит на нові випуски військових облігацій більш ніж удвічі перевищував пропозицію, проте покупці були майже одностайні у своєму баченні ставки, не давши можливості Мінфіну її знизити. А на найдовші ОВДП попит становив 0,94 млрд грн за пропозиції 5 млрд грн.

Загалом Мінфіну вдалося залучити на цих аукціонах 21,47 млрд грн порівняно з 16,33 млрд грн тижнем раніше.