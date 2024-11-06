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Мінфін зміг знизити ставку бенчмарк-ОВДП на 1 в.п. завдяки високому попиту
Міністерство фінансів, яке виставило на аукціони у вівторок після тритижневої перерви бенчмарк-облігації внутрішньої держпозики (ОВДП), якими банки можуть формувати обов'язкові резерви, змогло знизити їхні ставки приблизно на 1 відсотковий пункт (в. п.), оскільки попит перевищував пропозицію більш як уп'ятеро.
Згідно з опублікованими на сайті міністерства даними, ставка відсікання паперів із погашенням 28 жовтня 2026 року знизилася на 0,91 в.п. - до 14,19%, а з погашенням 29 вересня 2027 року - на 1,01 в.п., до 15,09% річних.
Середньозважені ставки опустилися ще сильніше - відповідно на 1,15 в.п., до 13,95% і на 1,08 в.п., до 15,02% річних.
За умови пропозиції на кожному з аукціонів по 5 млрд грн попит на них становив 45,9 млрд грн і 47,1 млрд грн, зі 102 поданих заявок Мінфін задовольнив 57.
Щодо трьох інших аукціонів, то ставки на них відповідали встановленим тижнем раніше: за новими випусками військових облігацій із погашенням 29 квітня 2026 року та 7 квітня 2027 року вони становили відповідно 15,2% і 16,2% річних, а за найдовшим із погашенням 9 лютого 2028 року - 16,8% річних.
Попит на нові випуски військових облігацій більш ніж удвічі перевищував пропозицію, проте покупці були майже одностайні у своєму баченні ставки, не давши можливості Мінфіну її знизити. А на найдовші ОВДП попит становив 0,94 млрд грн за пропозиції 5 млрд грн.
Загалом Мінфіну вдалося залучити на цих аукціонах 21,47 млрд грн порівняно з 16,33 млрд грн тижнем раніше.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|169*
|170
|171*
|Код випуску облігацій
|Первинне
розміщення
UA4000233332
|Дорозміщення
UA4000232896
|Первинне
розміщення
UA4000233340
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|05.11.2024
|05.11.2024
|05.11.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|06.11.2024
|06.11.2024
|06.11.2024
|Дата оплати відсотків
|30.04.2025
|30.04.2025
|09.04.2025
|Дата оплати відсотків
|29.10.2025
|29.10.2025
|08.10.2025
|Дата оплати відсотків
|29.04.2026
|29.04.2026
|08.04.2026
|Дата оплати відсотків
|28.10.2026
|07.10.2026
|Дата оплати відсотків
|07.04.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|76.00
|78.00
|81.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|15.20
|15.60
|16.20
|Термін обігу (днів)
|539
|721
|882
|Дата погашення
|29.04.2026
|28.10.2026
|07.04.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|10 609 881 000
|45 865 300 000
|11 615 874 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|5 000 000 000
|5 000 000 000
|5 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|5 000 000 000
|15 000 000 000
|5 000 000 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|27
|49
|23
|Кількість задоволених заявок, шт.
|27
|29
|23
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|15.20
|15.10
|16.20
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|15.10
|13.49
|16.10
|Встановлена дохідність, %
|15.20
|14.19
|16.20
|Середньозважена дохідність, %
|15.20
|13.95
|16.20
|Надходження до бюджету
|5 014 112 577.29
|5 153 230 500.00
|5 060 264 049.10
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|172
|173
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000232912
|Дорозміщення
UA4000231625
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|05.11.2024
|05.11.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|06.11.2024
|06.11.2024
|Дата оплати відсотків
|02.04.2025
|12.02.2025
|Дата оплати відсотків
|01.10.2025
|13.08.2025
|Дата оплати відсотків
|01.04.2026
|11.02.2026
|Дата оплати відсотків
|30.09.2026
|12.08.2026
|Дата оплати відсотків
|31.03.2027
|10.02.2027
|Дата оплати відсотків
|29.09.2027
|11.08.2027
|Дата оплати відсотків
|09.02.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|82.95
|84.00
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.59
|16.80
|Термін обігу (днів)
|1 057
|1 190
|Дата погашення
|29.09.2027
|09.02.2028
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|47 091 802 000
|941 367 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|5 000 000 000
|941 367 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|15 000 000 000
|15 426 340 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|53
|28
|Кількість задоволених заявок, шт.
|28
|28
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.10
|16.80
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|14.95
|16.80
|Встановлена дохідність, %
|15.09
|16.80
|Середньозважена дохідність, %
|15.02
|16.80
|Надходження до бюджету
|5 256 706 900.00
|977 073 050.31
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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