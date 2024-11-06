Уряд погодив АРМА купівлю військових облігацій на ₴2 мільярди

Кабінет міністрів погодив Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) купівлю облігацій на 2 млрд грн.

Про це у Телеграмі повідомив постійний представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Погоджено обсяг придбання Національним агентством з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за рахунок коштів, розміщених на рахунках Агентства в національній валюті, облігацій внутрішньої державної позики «Військові облігації» у сумі 2 мільярди гривень», - ідеться в повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у липні Кабінет Міністрів України погодив Національному агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) купівлю військових облігацій на суму 31 млн дол. США та 6,5 млн євро.