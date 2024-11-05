Фінансові новини
- |
- 05.11.24
- |
- 01:31
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мінфін повернув на два тижні на аукціони бенчмарк-ОВДП і додав два нові випуски військових облігацій
23:46 04.11.2024 |
Міністерство фінансів на найближчих аукціонах 5 і 12 листопада після тритижневої перерви запропонує до купівлі бенчмарк-облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) із погашенням 28 жовтня 2026 року і 29 вересня 2027 року, якими банки можуть формувати обов'язкові резерви, традиційно обмеживши пропозицію 5 млрд грн на кожному з аукціонів.
Згідно з опублікованим на сайті міністерства графіком, покупці можуть також придбати два нові випуски військових облігацій - із погашенням 29 квітня 2026 року та 7 квітня 2027 року, а також найдовший випуск паперів із погашенням 9 лютого 2028 року, який пропонували на всіх останніх аукціонах із найменшим успіхом.
У всіх випадках обсяг пропозиції також становить по 5 млрд грн.
Водночас, як випливає з графіка, на двох останніх аукціонах місяця 19 і 26 листопада Мінфін знову має намір утриматися від пропозиції бенчмарк-ОВДП.
Крім того, в листопаді міністерство двічі - 12 і 19 листопада - виставить на аукціони новий випуск річних доларових паперів.
Як повідомлялося, на аукціонах минулого вівторка, 29 жовтня, ставки розміщення ОВДП залишилися на колишньому рівні: 12 міс. - 14,65%, 19 міс. - 15,25%, 31 міс. - 16,25% і 40 міс. - 16,8 міс. за гривневими паперами і 4,62% за річними доларовими. Учасники ринку прогнозували збереження Нацбанком облікової ставки 13%, і НБУ виправдав їхні очікування.
Бенчмарк-ОВДП на останніх аукціонах 8 жовтня користувалися підвищеним попитом, що перевищував пропозицію в середньому вшестеро, що дало змогу Мінфіну опустити ставки за ними: за паперами з погашенням 28 жовтня 2026 року - до 15,1% і за паперами з погашенням 29 вересня 2027 року - до 16,1% річних.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна і Литва підписали меморандум про спільне виробництво безпілотників
ТОП-НОВИНИ
|Порошенко привіз військовим на Сумщину 500 FPV-дронів і РЕБ та повідомив про арешт рахунків
|Свої власні крилаті й балістичні ракети Україна матиме вже 2025 року: заява директора Спецтехноекспорту
|Австралія відправила Україні авіабомби JDAM-ER
|Бельгійська THALES має намір налагодити з Україною спільне виробництва ракет для протидії БПЛА - Сметанін
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Мінфін повернув на два тижні на аукціони бенчмарк-ОВДП і додав два нові випуски військових облігацій
|Українці збільшили купівлю доларів у банках до максимуму за 12 років
|Цьогоріч бізнес отримав пільгових кредитів майже на 76 мільярдів
|Україна у жовтні експортувала товарів на рекордні $3,8 мільярда
|НБУ послабив довідковий курс гривні до 41,3713 грн/$1
|У МВФ вважають неефективним і таким, що підриває довіру до політики, повторне введення 50% податку на прибуток банків
Бізнес
|AMD представила процесор Ryzen 7 9800X3D: володар ігрових сердець за $479
|Падіння прибутку на 64 відсотки. Наскільки все погано у VW?
|OpenAI додала в ChatGPT власний інтернет-пошуковик
|Найбільші IT-компанії України отримали $2,5 млрд доходу за рік
|ЄС розпочав розслідування проти китайського інтернет-магазину Temu
|Сидіння для унітазу TrueLoo зі штучним інтелектом, яке сканує відходи, стало одним з найкращих винаходів 2024 року
|Google використовує штучний інтелект для написання 25% свого нового коду