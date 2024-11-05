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Мінфін повернув на два тижні на аукціони бенчмарк-ОВДП і додав два нові випуски військових облігацій

23:46 04.11.2024 |

Фінанси

 

Міністерство фінансів на найближчих аукціонах 5 і 12 листопада після тритижневої перерви запропонує до купівлі бенчмарк-облігації внутрішньої держпозики (ОВДП) із погашенням 28 жовтня 2026 року і 29 вересня 2027 року, якими банки можуть формувати обов'язкові резерви, традиційно обмеживши пропозицію 5 млрд грн на кожному з аукціонів.

Згідно з опублікованим на сайті міністерства графіком, покупці можуть також придбати два нові випуски військових облігацій - із погашенням 29 квітня 2026 року та 7 квітня 2027 року, а також найдовший випуск паперів із погашенням 9 лютого 2028 року, який пропонували на всіх останніх аукціонах із найменшим успіхом.

У всіх випадках обсяг пропозиції також становить по 5 млрд грн.

Водночас, як випливає з графіка, на двох останніх аукціонах місяця 19 і 26 листопада Мінфін знову має намір утриматися від пропозиції бенчмарк-ОВДП.

Крім того, в листопаді міністерство двічі - 12 і 19 листопада - виставить на аукціони новий випуск річних доларових паперів.

Як повідомлялося, на аукціонах минулого вівторка, 29 жовтня, ставки розміщення ОВДП залишилися на колишньому рівні: 12 міс. - 14,65%, 19 міс. - 15,25%, 31 міс. - 16,25% і 40 міс. - 16,8 міс. за гривневими паперами і 4,62% за річними доларовими. Учасники ринку прогнозували збереження Нацбанком облікової ставки 13%, і НБУ виправдав їхні очікування.

Бенчмарк-ОВДП на останніх аукціонах 8 жовтня користувалися підвищеним попитом, що перевищував пропозицію в середньому вшестеро, що дало змогу Мінфіну опустити ставки за ними: за паперами з погашенням 28 жовтня 2026 року - до 15,1% і за паперами з погашенням 29 вересня 2027 року - до 16,1% річних.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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