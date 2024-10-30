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Мінфін розмістив ОВДП на ₴23,2 мільярда

22:59 29.10.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів України 29 жовтня 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 23,16 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на майже 23,2 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 5,055 млрд грн під 14,65% з погашенням через 1 рік; 5,322 млрд грн під 15,25% з погашенням через 1,6 року; 5,355 млрд грн під 16,25% з погашенням через 2,6 року; 602 млн грн під 16,8% з погашенням через 3,4 року.

Також було запропоновано доларові ОВДП: 165 млн дол. під 4,6% з погашенням через 1 рік.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України з 15 жовтня 2024 року розширив перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, які банки можуть включати в покриття обов'язкових резервів.


Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону164*165*166*
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000232599		Дорозміщення
UA4000232888		Дорозміщення
UA4000232904
Номінальна вартість 1000 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Дата розміщення 29.10.2024 29.10.2024 29.10.2024
Дата оплати за придбані облігації 30.10.2024 30.10.2024 30.10.2024
Дата оплати відсотків 02.04.2025 20.11.2024 13.11.2024
Дата оплати відсотків 01.10.2025 21.05.2025 14.05.2025
Дата оплати відсотків  19.11.2025 12.11.2025
Дата оплати відсотків  20.05.2026 13.05.2026
Дата оплати відсотків   11.11.2026
Дата оплати відсотків   12.05.2027
Розмір купонного платежу на одну облігацію 73.25 75.50 80.50
Номінальний рівень дохідності, % 14.65 15.10 16.10
Термін обігу (днів) 336 567 924
Дата погашення 01.10.2025 20.05.2026 12.05.2027
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 6 302 418 000 25 214 619 000 25 339 179 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 20 122 538 000 20 130 850 000 20 144 314 000
Кількість поданих заявок, шт. 19 15 21
Кількість задоволених заявок, шт. 19 15 21
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 14.65 15.25 16.25
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.60 15.20 16.10
Встановлена дохідність, % 14.65 15.25 16.25
Середньозважена дохідність, % 14.65 15.25 16.25
Надходження до бюджету 5 054 661 738.87 5 322 452 997.58 5 355 384 354.01

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону167168*
Код випуску облігацій Дорозміщення
UA4000231625		Доразмещення
UA4000233134
(Ном. в ін.вал.  США)
Номінальна вартість 1000 1000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 200 000
Дата розміщення 29.10.2024 29.10.2024
Дата оплати за придбані облігації 30.10.2024 30.10.2024
Дата оплати відсотків 12.02.2025 21.11.2024
Дата оплати відсотків 13.08.2025 22.05.2025
Дата оплати відсотків 11.02.2026 20.11.2025
Дата оплати відсотків 12.08.2026 
Дата оплати відсотків 10.02.2027 
Дата оплати відсотків 11.08.2027 
Дата оплати відсотків 09.02.2028 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 84.00 23.05
Номінальний рівень дохідності, % 16.80 4.61
Термін обігу (днів) 1 197 386
Дата погашення 09.02.2028 20.11.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 581 865 000 161 855 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 581 865 000 161 855 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 14 484 973 000 361 855 000
Кількість поданих заявок, шт. 10 79
Кількість задоволених заявок, шт. 10 79
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.80 4.62
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.80 4.47
Встановлена дохідність, % 16.80 4.62
Середньозважена дохідність, % 16.80 4.60
Надходження до бюджету 602 061 534.15 165 161 893.92

* - військові облігації

Дані: Мінфін України
 

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