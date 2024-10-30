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"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
Мінфін розмістив ОВДП на ₴23,2 мільярда
Міністерство фінансів України 29 жовтня 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 23,16 млрд грн в еквіваленті.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на майже 23,2 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 5,055 млрд грн під 14,65% з погашенням через 1 рік; 5,322 млрд грн під 15,25% з погашенням через 1,6 року; 5,355 млрд грн під 16,25% з погашенням через 2,6 року; 602 млн грн під 16,8% з погашенням через 3,4 року.
Також було запропоновано доларові ОВДП: 165 млн дол. під 4,6% з погашенням через 1 рік.
Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України з 15 жовтня 2024 року розширив перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, які банки можуть включати в покриття обов'язкових резервів.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|164*
|165*
|166*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000232599
|Дорозміщення
UA4000232888
|Дорозміщення
UA4000232904
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|5 000 000
|5 000 000
|Дата розміщення
|29.10.2024
|29.10.2024
|29.10.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|30.10.2024
|30.10.2024
|30.10.2024
|Дата оплати відсотків
|02.04.2025
|20.11.2024
|13.11.2024
|Дата оплати відсотків
|01.10.2025
|21.05.2025
|14.05.2025
|Дата оплати відсотків
|19.11.2025
|12.11.2025
|Дата оплати відсотків
|20.05.2026
|13.05.2026
|Дата оплати відсотків
|11.11.2026
|Дата оплати відсотків
|12.05.2027
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|73.25
|75.50
|80.50
|Номінальний рівень дохідності, %
|14.65
|15.10
|16.10
|Термін обігу (днів)
|336
|567
|924
|Дата погашення
|01.10.2025
|20.05.2026
|12.05.2027
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|6 302 418 000
|25 214 619 000
|25 339 179 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|5 000 000 000
|5 000 000 000
|5 000 000 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|20 122 538 000
|20 130 850 000
|20 144 314 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|19
|15
|21
|Кількість задоволених заявок, шт.
|19
|15
|21
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|14.65
|15.25
|16.25
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|14.60
|15.20
|16.10
|Встановлена дохідність, %
|14.65
|15.25
|16.25
|Середньозважена дохідність, %
|14.65
|15.25
|16.25
|Надходження до бюджету
|5 054 661 738.87
|5 322 452 997.58
|5 355 384 354.01
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|167
|168*
|Код випуску облігацій
|Дорозміщення
UA4000231625
|Доразмещення
UA4000233134
(Ном. в ін.вал. США)
|Номінальна вартість
|1000
|1000
|Кількість виставлених облігацій, шт.
|5 000 000
|200 000
|Дата розміщення
|29.10.2024
|29.10.2024
|Дата оплати за придбані облігації
|30.10.2024
|30.10.2024
|Дата оплати відсотків
|12.02.2025
|21.11.2024
|Дата оплати відсотків
|13.08.2025
|22.05.2025
|Дата оплати відсотків
|11.02.2026
|20.11.2025
|Дата оплати відсотків
|12.08.2026
|Дата оплати відсотків
|10.02.2027
|Дата оплати відсотків
|11.08.2027
|Дата оплати відсотків
|09.02.2028
|Розмір купонного платежу на одну облігацію
|84.00
|23.05
|Номінальний рівень дохідності, %
|16.80
|4.61
|Термін обігу (днів)
|1 197
|386
|Дата погашення
|09.02.2028
|20.11.2025
|Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
|581 865 000
|161 855 000
|Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
|581 865 000
|161 855 000
|Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
|14 484 973 000
|361 855 000
|Кількість поданих заявок, шт.
|10
|79
|Кількість задоволених заявок, шт.
|10
|79
|Максимальний рівень дохідності облігацій, %
|16.80
|4.62
|Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
|16.80
|4.47
|Встановлена дохідність, %
|16.80
|4.62
|Середньозважена дохідність, %
|16.80
|4.60
|Надходження до бюджету
|602 061 534.15
|165 161 893.92
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
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