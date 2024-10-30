Мінфін розмістив ОВДП на ₴23,2 мільярда

Міністерство фінансів України 29 жовтня 2024 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 23,16 млрд грн в еквіваленті.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на майже 23,2 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 5,055 млрд грн під 14,65% з погашенням через 1 рік; 5,322 млрд грн під 15,25% з погашенням через 1,6 року; 5,355 млрд грн під 16,25% з погашенням через 2,6 року; 602 млн грн під 16,8% з погашенням через 3,4 року.

Також було запропоновано доларові ОВДП: 165 млн дол. під 4,6% з погашенням через 1 рік.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк України з 15 жовтня 2024 року розширив перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики, які банки можуть включати в покриття обов'язкових резервів.



