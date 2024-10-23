Продаж ОВДП на аукціонах без резервних ОВДП зріс до 17,4 млрд грн, валютних - до $204 млн

Міністерство фінансів України, яке минулого тижня відмовилося від пропозиції "резервних" гривневих облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП), на аукціонах цього вівторка змогло збільшити продаж до 17,4 млрд грн із 13,5 млрд грн тижнем раніше.

Згідно з інформацією на сайті Мінфіну, ставки залишилися на колишньому рівні: 12 міс. - 14,65%, 19 міс. - 15,25%, 31 міс. - 16,25% і 40 міс. - 16,8 міс.

Кількість заявок на аукціонах зросла до 70 з 51 тижнем раніше, а сумарний попит - до 53,1 млрд грн з 36,0 млрд грн. Він знову був зосереджений переважно на 19 міс. і 31 міс. паперах - понад 22 млрд грн на кожен аукціон за пропозиції на всіх аукціонах по 5 млрд грн. Однак через одностайність покупців таке трикратне перевищення пропозиції все одно не дозволило Мінфіну знизити ставку.

Попит на "найкоротші" облігації збільшився з 5,5 млрд грн до 6,7 млрд грн, що в сукупності з відмовою великого покупця від ставки 14,8% дало змогу Мінфіну продати всі виставлені облігації.

Нарешті, свою лепту в зростання продажу внесли і "найдовші" папери, оскільки попит на них збільшився більш ніж учетверо - до 1,65 млрд грн.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 159* 160* 161* Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000232599 Дорозміщення

UA4000232888 Дорозміщення

UA4000232904 Номінальна вартість 1000 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 Дата розміщення 22.10.2024 22.10.2024 22.10.2024 Дата оплати за придбані облігації 23.10.2024 23.10.2024 23.10.2024 Дата оплати відсотків 02.04.2025 20.11.2024 13.11.2024 Дата оплати відсотків 01.10.2025 21.05.2025 14.05.2025 Дата оплати відсотків 19.11.2025 12.11.2025 Дата оплати відсотків 20.05.2026 13.05.2026 Дата оплати відсотків 11.11.2026 Дата оплати відсотків 12.05.2027 Розмір купонного платежу на одну облігацію 73.25 75.50 80.50 Номінальний рівень дохідності, % 14.65 15.10 16.10 Термін обігу (днів) 343 574 931 Дата погашення 01.10.2025 20.05.2026 12.05.2027 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 6 747 420 000 22 090 558 000 22 633 781 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 5 000 000 000 5 000 000 000 5 000 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 15 122 538 000 15 130 850 000 15 144 314 000 Кількість поданих заявок, шт. 25 15 20 Кількість задоволених заявок, шт. 25 15 20 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 14.65 15.25 16.25 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.60 15.10 16.10 Встановлена дохідність, % 14.65 15.25 16.25 Середньозважена дохідність, % 14.65 15.25 16.24 Надходження до бюджету 5 040 957 384.82 5 307 467 913.74 5 340 122 760.30

* - військові облігації

Дані: Мінфін України

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону 162 163* Код випуску облігацій Дорозміщення

UA4000231625 Первинне

размещення

UA4000233134

(Ном. в ін.вал. США) Номінальна вартість 1000 1000 Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 200 000 Дата розміщення 22.10.2024 22.10.2024 Дата оплати за придбані облігації 23.10.2024 23.10.2024 Дата оплати відсотків 12.02.2025 21.11.2024 Дата оплати відсотків 13.08.2025 22.05.2025 Дата оплати відсотків 11.02.2026 20.11.2025 Дата оплати відсотків 12.08.2026 Дата оплати відсотків 10.02.2027 Дата оплати відсотків 11.08.2027 Дата оплати відсотків 09.02.2028 Розмір купонного платежу на одну облігацію 84.00 23.05 Номінальний рівень дохідності, % 16.80 4.61 Термін обігу (днів) 1 204 393 Дата погашення 09.02.2028 20.11.2025 Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 651 858 000 242 506 000 Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 651 858 000 200 000 000 Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 13 903 108 000 200 000 000 Кількість поданих заявок, шт. 10 86 Кількість задоволених заявок, шт. 10 84 Максимальний рівень дохідності облігацій, % 16.80 4.65 Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 16.75 4.45 Встановлена дохідність, % 16.80 4.62 Середньозважена дохідність, % 16.80 4.61 Надходження до бюджету 1 703 908 660.58 203 900 558.36

* - військові облігації

Згідно з оновленим графіком, резервні або бенчмарк-ОВДП, якими банки можуть формувати обов'язкові резерви, виключені й наступного жовтневого аукціону.

Щодо доларових паперів, то і тут Мінфіну вдалося збільшити продаж порівняно з минулими аукціонами - більш ніж учетверо, до $203,9 млн. Якщо тиждень тому великі заявки було подано за ставкою 4,65% і вище, то тепер покупці врахували рішення Мінфіну знизити ставку відсікання до 4,62%, і Мінфін відхилив лише 2 із 86 заявок.

