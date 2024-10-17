ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.10.24
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 17 жовтня 2024 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|02.10.23
|1479540.84
|690693.45
|573923.82
|117809.46
|1496.00
|48492.33
|47125.77
|01.11.23
|1514520.18
|690693.45
|599528.25
|126390.69
|1528.72
|48277.30
|48277.30
|01.12.23
|1539082.29
|689989.89
|622654.03
|129925.06
|2024.51
|50412.35
|44076.45
|01.01.24
|1585968.49
|689989.89
|658118.89
|138940.53
|2031.33
|53248.83
|43639.12
|01.02.24
|1599827.62
|687489.89
|661670.59
|146766.01
|2114.86
|57925.89
|43960.38
|01.03.24
|1596311.57
|682489.89
|668480.97
|143306.44
|2114.86
|56641.14
|43278.27
|01.04.24
|1615442.23
|680489.89
|679480.78
|153142.47
|1763.23
|58176.51
|42389.35
|01.05.24
|1641402.31
|677989.89
|698652.22
|159443.89
|1763.23
|62000.08
|41553.00
|03.06.24
|1634970.38
|677605.69
|692110.21
|163283.22
|1496.11
|63692.90
|36782.25
|01.07.24
|1640736.69
|677605.69
|712360.05
|158746.93
|539.00
|58446.88
|33038.14
|01.08.24
|1665786.27
|677605.69
|723315.83
|169407.70
|626.43
|63686.20
|31144.42
|02.09.24
|1678378.71
|677605.69
|733115.31
|172452.02
|724.57
|67478.11
|27003.01
|17.09.24
|1700371.43
|677605.69
|756396.06
|171587.31
|771.71
|67951.91
|26058.76
|18.09.24
|1700608.26
|677605.69
|756013.06
|172090.53
|771.71
|68067.03
|26060.24
|19.09.24
|1710152.67
|677605.69
|763491.32
|173621.40
|771.71
|68424.49
|26238.05
|20.09.24
|1711324.61
|677605.69
|764061.40
|174211.39
|771.71
|68834.26
|25840.15
|23.09.24
|1710968.55
|677605.69
|764156.07
|173971.77
|771.71
|69040.95
|25422.35
|24.09.24
|1710876.96
|677605.69
|764223.69
|173961.74
|771.71
|69241.76
|25072.75
|25.09.24
|1710966.33
|677605.69
|763940.72
|173994.78
|771.71
|69580.17
|25073.27
|26.09.24
|1721814.53
|677605.69
|774713.50
|173610.77
|771.71
|70098.33
|25014.53
|27.09.24
|1727650.56
|677605.69
|786163.76
|173752.95
|771.71
|76403.74
|24952.70
|30.09.24
|1727514.36
|677605.69
|779923.17
|173533.31
|771.71
|70689.58
|24990.89
|01.10.24
|1727832.34
|677605.69
|780271.74
|173111.78
|771.71
|71181.36
|24890.06
|02.10.24
|1727585.53
|677605.69
|779683.03
|173169.50
|771.71
|71372.90
|25982.69
|03.10.24
|1723442.02
|677605.69
|784188.23
|166190.52
|771.71
|70859.88
|23825.99
|04.10.24
|1723124.95
|677605.69
|780334.26
|169066.32
|771.71
|71226.44
|24120.52
|07.10.24
|1722948.70
|677605.69
|779459.88
|169159.10
|771.71
|71823.78
|24128.53
|08.10.24
|1722821.72
|677605.69
|778012.16
|169991.06
|771.71
|71867.80
|24573.30
|09.10.24
|1722774.57
|677605.69
|777313.78
|170568.72
|771.71
|7198.24
|24531.43
|10.10.24
|1745758.14
|677605.69
|796877.80
|173637.84
|771.71
|72267.54
|24597.56
|11.10.24
|1739560.32
|677605.69
|800660.06
|167691.08
|771.71
|68529.70
|24302.09
|14.10.24
|1739488.34
|677605.69
|799023.22
|168898.56
|771.71
|68860.15
|24329.01
|15.10.24
|1739459.93
|677605.69
|798656.83
|168947.07
|771.71
|69133.45
|24345.18
|16.10.24
|1739486.62
|677605.69
|797999.39
|169450.33
|771.71
|69161.20
|24608.29
|17.10.24
|1752383.27
|677605.69
|807961.24
|151515.18
|771.71
|70206.75
|24698.67
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