ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 17.10.24

Трамп випереджав віце-президента Камалу Харріс на ринках онлайн-ставок, в той час як нещодавні опитування в ЗМІ показали, що Харріс трохи випереджає його. Але оскільки до голосування залишилося близько трьох тижнів, ринки готуються до напруженої гонки.