ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 15.10.24

Депозити юридичних осіб у національній валюті скорочуються другий місяць поспіль: у вересні вони знизилися ще на 9,09 млрд грн - до 929,17 млрд грн, тоді як гривневі вклади домогосподарств зросли на 17,80 млрд грн - до 767,54 млрд грн.