ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.10.24

Основні індекси Волл-стріт у четвер закрилися зі зниженням, оскільки інвестори очікували вищих, ніж очікувалося, показників інфляції та кількості заявок на допомогу з безробіття, які вкажуть на стан американської економіки та подальшу динаміку процентних ставок.