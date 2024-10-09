НБУ розширив список бенчмарк-ОВДП, які банки використовують для покриття резервів

Національний банк розширить перелік бенчмарк-облігацій внутрішньої державної позики (бенчмарк-ОВДП), коштом яких банки можуть покривати частину обсягу обов'язкових резервів. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Так, з 15 жовтня 2024 року до переліку бенчмарк-ОВДП буде додано ОВДП з ідентифікаційними номерами UA4000232896 та UA4000232912, перше розміщення яких Міністерство фінансів здійснило 1 жовтня 2024 року.

"Відповідне рішення сприятиме збільшенню активності на аукціонах Міністерства фінансів із розміщення ОВДП, що важливо для забезпечення фінансування державного бюджету виключно на беземісійній основі", - пояснюють у Нацбанку.

З січня минулого року банки отримали можливість зараховувати певний перелік бенчмарк-ОВДП на покриття до 50% обсягу обов'язкових резервів. А з 11 жовтня 2024 року цю частку збільшили до 60%.

Список бенчмарк-ОВДП визначається Національним банком з урахуванням пропозицій Міністерства фінансів. З 15 жовтня 2024 року він міститиме п'ятнадцять випусків цінних паперів, а саме: UA4000227094, UA4000227102, UA4000227185, UA4000227193, UA4000227201, UA4000227490, UA4000228043, UA4000228381, UA4000228811 UA4000229116, UA4000232177, UA4000232607, UA4000232615, UA4000232896, UA4000232912.

Довідка

Обов'язкові резерви - один з інструментів центральних банків. Банк зобов'язаний зарезервувати на своєму кореспондентському рахунку у центральному банку певний відсоток від його зобов'язань (норматив резервування) та частку обов'язкових резервів, яку покриває коштом бенчмарк-ОВДП. Це дозволяє згладжувати непередбачувані коливання ліквідності, водночас забезпечуючи ефективне застосування інструменту за прямим призначенням - обмеження частини вільної ліквідності банківської системи.