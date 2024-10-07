ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 07.10.24

«Ми зосередимося на різних типах безпілотників, як на розвідувальних, так і на оборонних, а також на атакувальних, тому що ми бачимо, що Україні потрібні ці наступальні безпілотники для нанесення ударів по військових об'єктах», - сказав Брекельманс.



