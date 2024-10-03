ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 03.10.24
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 3 жовтня 2024 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
Дата Усього НБУ Банки Юр. осіб Тер. громад Фіз. осіб Нерезидентів 02.10.23 1479540.84 690693.45 573923.82 117809.46 1496.00 48492.33 47125.77 01.11.23 1514520.18 690693.45 599528.25 126390.69 1528.72 48277.30 48277.30 01.12.23 1539082.29 689989.89 622654.03 129925.06 2024.51 50412.35 44076.45 01.01.24 1585968.49 689989.89 658118.89 138940.53 2031.33 53248.83 43639.12 01.02.24 1599827.62 687489.89 661670.59 146766.01 2114.86 57925.89 43960.38 01.03.24 1596311.57 682489.89 668480.97 143306.44 2114.86 56641.14 43278.27 01.04.24 1615442.23 680489.89 679480.78 153142.47 1763.23 58176.51 42389.35 01.05.24 1641402.31 677989.89 698652.22 159443.89 1763.23 62000.08 41553.00 03.06.24 1634970.38 677605.69 692110.21 163283.22 1496.11 63692.90 36782.25 01.07.24 1640736.69 677605.69 712360.05 158746.93 539.00 58446.88 33038.14 01.08.24 1665786.27 677605.69 723315.83 169407.70 626.43 63686.20 31144.42 02.09.24 1678378.71 677605.69 733115.31 172452.02 724.57 67478.11 27003.01 03.09.24 1678463.85 677605.69 733146.73 172374.55 724.57 67613.44 26898.87 04.09.24 1679020.34 677605.69 733142.18 172860.32 724.57 67893.30 26793.27 05.09.24 1690506.18 677605.69 743612.95 173455.51 771.67 68291.95 26768.41 06.09.24 1683769.59 677605.69 745317.29 168598.53 771.67 64696.27 26780.14 09.09.24 1683542.15 677605.69 744469.47 168918.83 771.67 65174.33 26602.16 10.09.24 1683633.60 677605.69 743575.01 169481.65 771.67 65610.38 26589.20 11.09.24 1683757.50 677605.69 742884.86 170017.31 771.67 65888.47 26589.50 12.09.24 1693933.04 677605.69 751932.55 170945.52 771.71 66204.28 26473.30 13.09.24 1699718.77 677605.69 756569.79 171019.34 771.71 67444.54 26307.71 16.09.24 1700091.63 677605.69 756471.49 171347.75 771.71 67717.01 26177.98 17.09.24 1700371.43 677605.69 756396.06 171587.31 771.71 67951.91 26058.76 18.09.24 1700608.26 677605.69 756013.06 172090.53 771.71 68067.03 26060.24 19.09.24 1710152.67 677605.69 763491.32 173621.40 771.71 68424.49 26238.05 20.09.24 1711324.61 677605.69 764061.40 174211.39 771.71 68834.26 25840.15 23.09.24 1710968.55 677605.69 764156.07 173971.77 771.71 69040.95 25422.35 24.09.24 1710876.96 677605.69 764223.69 173961.74 771.71 69241.76 25072.75 25.09.24 1710966.33 677605.69 763940.72 173994.78 771.71 69580.17 25073.27 26.09.24 1721814.53 677605.69 774713.50 173610.77 771.71 70098.33 25014.53 27.09.24 1727650.56 677605.69 786163.76 173752.95 771.71 76403.74 24952.70 30.09.24 1727514.36 677605.69 779923.17 173533.31 771.71 70689.58 24990.89 01.10.24 1727832.34 677605.69 780271.74 173111.78 771.71 71181.36 24890.06 02.10.24 1727585.53 677605.69 779683.03 173169.50 771.71 71372.90 25982.69 03.10.24 1723442.02 677605.69 784188.23 166190.52 771.71 70859.88 23825.99
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