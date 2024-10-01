Мінфін у жовтні розширить пропозицію гривневих ОВДП до шести випусків на тиждень

Міністерство фінансів України, яке у вересні збільшило пропозицію гривневих облігацій внутрішньої держпозики з трьох випусків до чотирьох, у жовтні розширить їх до шести.

Згідно з графіком розміщення ОВДП на четвертий квартал, опублікованим на сайті Мінфіну, на додаток до паперів, що пропонувалися на останніх аукціонах, із погашенням 1 жовтня 2025 року та 9 лютого 2028 року, буде запропоновано папери з погашенням 20 травня і 28 жовтня 2026 року та 12 травня і 29 вересня 2027 року.

У листопаді-грудні, відповідно до графіка, кількість пропонованих на аукціонах випусків знову скоротиться до чотирьох, як це було у вересні: з погашенням через 1 рік, 2 роки, 3 роки і 3,3-3,2 року.

Крім того, опублікований графік передбачає проведення шести аукціонів із продажу річних доларових облігацій: 8, 15, 22 і 29 жовтня, а також 12 і 19 листопада, тоді як аукціони з облігацій у євро поки що в графіку відсутні.

Як повідомлялося, ухвалені в середині вересня правки до держбюджету-2024 передбачають додаткове фінансування дефіциту до кінця року на 216 млрд грн коштом ринку ОВДП: обсяг залучення збільшено до 742,02 млрд грн за обсягу погашень 386,01 млрд грн.

Для полегшення цього завдання Нацбанк збільшив нормативи обов'язкового резервування з 11 жовтня на 5 відсоткових пунктів (в.п.) разом із підвищенням ліміту на формування їхніх ОВДП із 50% до 60%, що створює потенційний чистий попит з боку банків на купівлю ОВДП у розмірі близько 130 млрд грн.