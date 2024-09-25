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АНАЛІТИКА

Фінансові компанії України за пів року отримали 5,8 мільярда прибутку, – НБУ

17:22 25.09.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Фінансові компанії України за підсумками шести місяців 2024 року отримали 5,8 млрд грн прибутку, майже половину з якого заробила державна "Укрфінжитло" - оператор програми "єОселя".

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України з посиланням на Огляд небанківського фінансового сектору.

Зазначається, що в другому кварталі відбулося зниження обсягу активів небанківського фінсектору на 12,3%, однак обсяги всіх видів послуг зросли.

Також спостерігається, що фінансові компанії збільшують кредитування населення чотири квартали поспіль. Обсяг наданих нових кредитів домогосподарствам зріс на 5,3% у другому кварталі, проте досі менший за показники до повномасштабного вторгнення Росії в 2022 році.

Водночас триває скорочення обсягів нових кредитів бізнесу.

Окрім того, в квітні-червні обсяги операцій лізингу зросли майже на третину. Помітним також було збільшення факторингових операцій - на 22,7%, і вперше з початку повномасштабного вторгнення Росії суттєво зросли обсяги операцій із надання гарантій.

Діяльність ломбардів у другок кварталі дещо пожвавилася. Обсяги активів та нових кредитів зросли, доходи від надання фінпослуг збільшилися, відтак сегмент отримав прибуток.

Як повідомлялося, у травні цього року Нацбанк заборонив банкам та ломбардам приймати в заставу дрони та тепловізори.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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