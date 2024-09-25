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Мінфін залучив до бюджету ще ₴17,8 мільярда від продажу облігацій
Міністерство фінансів України на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 17,784 млрд грн в еквіваленті.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на майже 17,8 млрд гривень в еквіваленті", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Мінфін запропонував інвесторам гривневі ОВДП: 109 млн грн під 14,62% з погашенням через 1,1 року; 6,124 млрд грн під 15,59% з погашенням через 2 роки; 4,972 млрд грн під 16,6% з погашенням через 3,2 року, 242 млн грн під 16,8% з погашенням через 3,5 року.
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