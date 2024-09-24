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Можливості ринку ОВДП для фінансування держбюджету-2025 близькі до вичерпання - глава Мінфіну

16:35 24.09.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Зниження плану фінансування дефіциту державного бюджету України на 2025 рік коштом запозичень на ринку облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) до 17,2 млрд грн із 356 млрд грн у 2024 році пов'язане з тим, що потенціал цього ринку близький до вичерпання з урахуванням необхідності збереження боргової стійкості, заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Якщо говорити з погляду боргової стійкості, то на наступний рік ми плануємо ролловер на рівні 103%, і справді наблизилися до граничних можливостей у частині внутрішніх запозичень... Є певні обмеження в частині можливостей запозичень: вони не тільки пов'язані з обсягами таких запозичень, вони також пов'язані з борговою стійкістю", - сказав Марченко на пресконференції в Києві у вівторок.

Він наголосив, що стоїть завдання створити умови здійснювати "здорові" запозичення.

"Завдання на наступні роки в нас полягає в тому, щоб збалансувати наші внутрішні запозичення з можливостями їх обслуговування і погашення", - пояснив глава Мінфіну.

Він також нагадав, що Україна перебуває в програмі з Міжнародним валютним фондом, у якій визначено параметри боргової стійкості.

За його словами, за підсумками наступного року очікується скорочення відносного рівня держборгу зі 105% ВВП до 97% ВВП за його зростання в номінальному вираженні до 8,2 трлн грн.

Марченко нагадав про проведену реструктуризацію єврооблігацій і зазначив, що в найближчій перспективі виплати з обслуговування та погашення держборгу мінімальні.

Як повідомлялося, ухвалені минулого тижня поправки до держбюджету-2024 передбачають додаткове фінансування дефіциту до кінця року на 216 млрд грн за рахунок ринку ОВДП: обсяг залучення збільшено до 742,02 млрд грн за обсягу погашень 386,01 млрд грн.

Урядовий проєкт держбюджету-2025 передбачає розміщення ОВДП на 579,22 млрд грн за обсягу погашення на 561,98 млрд грн. Водночас планується залучити $38,4 млрд зовнішнього фінансування, профінансувавши за рахунок нього 1 трлн 875,87 млрд грн дефіциту держбюджету.

За даними Мінфіну, держборг України на кінець серпня цього року становив $155 млрд (біля 6,4 трлн грн), або майже 83% ВВП.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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