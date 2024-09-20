ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 20.09.24
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 20 вересня 2024 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|01.09.23
|1470941.20
|690694.45
|558584.48
|122571.64
|2322.75
|48343.02
|48425.86
|02.10.23
|1479540.84
|690693.45
|573923.82
|117809.46
|1496.00
|48492.33
|47125.77
|01.11.23
|1514520.18
|690693.45
|599528.25
|126390.69
|1528.72
|48277.30
|48277.30
|01.12.23
|1539082.29
|689989.89
|622654.03
|129925.06
|2024.51
|50412.35
|44076.45
|01.01.24
|1585968.49
|689989.89
|658118.89
|138940.53
|2031.33
|53248.83
|43639.12
|01.02.24
|1599827.62
|687489.89
|661670.59
|146766.01
|2114.86
|57925.89
|43960.38
|01.03.24
|1596311.57
|682489.89
|668480.97
|143306.44
|2114.86
|56641.14
|43278.27
|01.04.24
|1615442.23
|680489.89
|679480.78
|153142.47
|1763.23
|58176.51
|42389.35
|01.05.24
|1641402.31
|677989.89
|698652.22
|159443.89
|1763.23
|62000.08
|41553.00
|03.06.24
|1634970.38
|677605.69
|692110.21
|163283.22
|1496.11
|63692.90
|36782.25
|01.07.24
|1640736.69
|677605.69
|712360.05
|158746.93
|539.00
|58446.88
|33038.14
|01.08.24
|1665786.27
|677605.69
|723315.83
|169407.70
|626.43
|63686.20
|31144.42
|20.08.24
|1670544.74
|677605.69
|726443.16
|171763.57
|631.06
|66068.33
|28032.94
|21.08.24
|1670830.35
|677605.69
|726454.04
|171844.20
|631.06
|66482.02
|27813.35
|22.08.24
|1674244.26
|677605.69
|729244.11
|172369.43
|631.06
|66602.12
|27791.85
|23.08.24
|1674279.06
|677605.69
|729571.12
|172398.22
|631.06
|66684.97
|27388.00
|26.08.24
|1673981.17
|677605.69
|729263.29
|172258.99
|631.06
|66756.96
|27465.18
|27.08.24
|1674638.68
|677605.69
|729388.62
|172366.25
|631.06
|66954.24
|27692.82
|28.08.24
|1674407.19
|677605.69
|729294.72
|17275.72
|631.06
|67031.22
|27568.78
|29.08.24
|1679230.54
|677605.69
|733503.36
|172470.33
|724.57
|67406.68
|27519.92
|30.08.24
|1678919.77
|677605.69
|733490.71
|172506.02
|724.57
|67457.61
|27135.17
|02.09.24
|1678378.71
|677605.69
|733115.31
|172452.02
|724.57
|67478.11
|27003.01
|03.09.24
|1678463.85
|677605.69
|733146.73
|172374.55
|724.57
|67613.44
|26898.87
|04.09.24
|1679020.34
|677605.69
|733142.18
|172860.32
|724.57
|67893.30
|26793.27
|05.09.24
|1690506.18
|677605.69
|743612.95
|173455.51
|771.67
|68291.95
|26768.41
|06.09.24
|1683769.59
|677605.69
|745317.29
|168598.53
|771.67
|64696.27
|26780.14
|09.09.24
|1683542.15
|677605.69
|744469.47
|168918.83
|771.67
|65174.33
|26602.16
|10.09.24
|1683633.60
|677605.69
|743575.01
|169481.65
|771.67
|65610.38
|26589.20
|11.09.24
|1683757.50
|677605.69
|742884.86
|170017.31
|771.67
|65888.47
|26589.50
|12.09.24
|1693933.04
|677605.69
|751932.55
|170945.52
|771.71
|66204.28
|26473.30
|13.09.24
|1699718.77
|677605.69
|756569.79
|171019.34
|771.71
|67444.54
|26307.71
|16.09.24
|1700091.63
|677605.69
|756471.49
|171347.75
|771.71
|67717.01
|26177.98
|17.09.24
|1700371.43
|677605.69
|756396.06
|171587.31
|771.71
|67951.91
|26058.76
|18.09.24
|1700608.26
|677605.69
|756013.06
|172090.53
|771.71
|68067.03
|26060.24
|19.09.24
|1710152.67
|677605.69
|763491.32
|173621.40
|771.71
|68424.49
|26238.05
|20.09.24
|1711324.61
|677605.69
|764061.40
|174211.39
|771.71
|68834.26
|25840.15
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