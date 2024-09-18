ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 18.09.24

Сторони почали переговори раніше цього року і просунулися в них за останні тижні, зазначають джерела. Проте, за їхніми словами, до укладення угоди може пройти не один місяць. Ключові деталі партнерства (зокрема ціна угоди), як і раніше, не узгоджені, кажуть джерела.