Мінфін України має намір незабаром запустити switch-операції на ринку ОВДП

Кабінет Міністрів України в рамках імплементації Середньострокової стратегії управління державним боргом на 2024-2026 роки дозволив Міністерству фінансів здійснювати switch-операції - активні операції з управління державним боргом шляхом проведення аукціонів із розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) з одночасним обміном на облігації іншого випуску, які перебувають в обігу.

"Таке покращення підходів в проведенні аукціонів давно обговорювалося з учасниками ринку і дасть можливість власникам ОВДП обмінювати менш ліквідні облігації та облігації з коротким терміном до погашення на нові облігації, що розміщуються на регулярних аукціонах", - повідомляється на сайті Мінфіну в п'ятницю.

Відомство зазначило, що імплементація зазначених змін дасть йому змогу гнучкіше підходити до управління ліквідністю через проактивний обмін облігацій з коротким терміном до погашення на нові облігації, згладжуючи графік погашень і зменшуючи одномоментні платежі з Єдиного казначейського рахунку.

"У рамках нашої стратегії розвитку внутрішнього ринку державних облігацій та створення активних інструментів управління державним боргом ми раді оголосити про запуск можливості проведення switch-операцій - обміну облігацій ОВДП", - прокоментував нововведення урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

За його словами, тепер український внутрішній ринок облігацій матиме доступ до інструменту, що вже давно використовується на аналогічних ринках інших країн.

Уточнюється, що операції проводитимуться на регулярній основі на базі Bloomberg Auction System, яка використовується для проведення регулярних аукціонів з розміщення ОВДП.

Згідно з постановою №1054 від 13 вересня, вже оприлюдненою на сайті уряду, ціна ОВДП, що перебувають в обігу на ринку, під час обміну їх на нові за результатами аукціону з обміну розраховується як справедлива вартість держоблігацій, визначена відповідно до нормативно-правового акта Національного банку станом на дату розрахунків за аукціоном.

Мінфін розміщуватиме на своєму вебсайті графік проведення аукціонів з обміну державних облігацій. Такий графік може бути уточнений у зв'язку зі зміною умов державних запозичень та/або кон'юнктури фінансового ринку. Учасниками аукціону з обміну будуть первинні дилери.

Згідно з постановою, аукціон з обміну ОВДП передбачає розміщення держоблігацій одного випуску в обмін на держоблігації іншого випуску, номіновані в тій самій валюті. За результатами аукціону можуть бути розміщені і нові випуски, і дорозміщені ті, що вже перебувають в обігу. Відсоткова ставка та/або ціна розміщення визначається рішенням Мінфіну за результатами аукціону з обміну, і така ціна може бути більшою, меншою або відповідати їхній номінальній вартості.