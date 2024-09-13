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Уряд підготував ґрунт для можливого чергового репрофайлінгу портфеля ОВДП НБУ

18:08 13.09.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Кабінет Міністрів України затвердив основні умови здійснення угод з державним боргом з обміну облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що перебувають у власності Національного банку або приймаються ним як забезпечення виконання зобов'язань.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідні зміни уряд на засіданні в п'ятницю вніс до постанови №80 від 31 січня 2001 року "Про розміщення (емісію) ОВДП".

"Передбачено реалізацію наданого Мінфіну права здійснювати правочини з державним боргом, виконувати шляхом проведення аукціону з розміщення державних облігацій з одночасним обміном на державні облігації іншого випуску, які перебувають в обігу..., а також здійсненням оплати різниці вартості цих облігацій грошовими коштами на рахунок емітента...", - ідеться в документі.

Згідно з даними Нацбанку, на 12 вересня цього року в його портфелі були ОВДП на номінальну суму 677,6 млрд грн за обсягу ОВДП в обігу 1 трлн 687,5 млрд грн.

Як повідомлялося, у жовтні 2017 року НБУ і Мінфін провели репрофайлінг частини портфеля ОВДП Нацбанку: 219,6 млрд грн із 360,6 млрд грн. При цьому близько 145,2 млрд грн від загального портфеля ОВДП було конвертовано в довгострокові гривневі облігації різної строковості з прив'язкою дохідності до рівня інфляції, а ще близько 74,4 млрд грн - у довгострокові гривневі облігації різної строковості із фіксованими відсотковими ставками. Решта портфеля залишилася без змін - із фіксованим рівнем дохідності.

"Погашення облігацій, за якими було проведено репрофайлінг, відбуватиметься рівномірно - приблизно по 12 млрд грн щорічно до 2047 року. Такий підхід до погашення основної суми боргу надасть змогу рівномірно розподілити навантаження на державний бюджет протягом 30 років", - коментував репрофайлінг на той момент міністр фінансів Олександр Данилюк.

"Одночасно за рахунок прив'язки виплат за частиною облігацій до рівня інфляції, репрофайлінг сприятиме проведенню виваженої фіскальної політики, узгодженої з цілями НБУ із забезпечення низької та стабільної інфляції", - вказував на той час заступник голови Нацбанку Олег Чурій.

Наявність ОВДП із фіксованою прибутковістю та різними строками погашення в портфелі також надасть змогу НБУ використовувати їх для проведення монетарних операцій у разі виникнення такої необхідності, вказував центробанк.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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