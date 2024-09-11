ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.09.24

Гарріс звинуватила Трампа в заграванні з диктаторами, а також заявила, що Трамп "здався б за 24 години", а "Путін сидів би в Києві" та дивився далі на Європу. "Ви думаєте, що ви дружите з диктатором, але він би вас з'їв на обід", - сказала віце-президент.