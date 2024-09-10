Мінфін на аукціонах ОВДП 10 вересня залучив до держбюджету 20,31 млрд грн
Підсумки аукціонів державних облігацій.
|Номер аукціону
|125*
|126
|127
|128
|129*
|130*
| Код випуску облігацій
| Дорозміщення UA4000232599
| Дорозміщення UA4000232607
| Дорозміщення UA4000232615
| Дорозміщення UA4000231625
| Дорозміщення UA4000232623 (ном. в $)
| Первинне розміщення (ном. в EUR )
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 5 000 000
| 5 000 000
| 5 000 000
| 150 000
| 100 000
| Дата розміщення
| 10.09.2024
| 10.09.2024
| 10.09.2024
| 10.09.2024
| 10.09.2024
| 10.09.2024
| Дата оплати за придбані облігації
| 11.09.2024
| 11.09.2024
| 11.09.2024
| 11.09.2024
| 11.09.2024
| 11.09.2024
| Дата оплати відсотків
| 01.10.2025
| 05.08.2026
| 24.11.2027
| 09.02.2028
| 25.09.2025
| 04.09.2025
| Дата оплати відсотків
| 02.10.2024
| 05.02.2025
| 27.11.2024
| 12.02.2025
| 26.09.2024
|
| Дата оплати відсотків
| 02.04.2025
| 06.08.2025
| 28.05.2025
| 13.08.2025
| 27.03.2025
|
| Дата оплати відсотків
| 01.10.2025
| 04.02.2026
| 26.11.2025
| 11.02.2026
| 25.09.2025
|
| Дата оплати відсотків
|
| 05.08.2026
| 27.05.2026
| 12.08.2026
|
|
| Дата оплати відсотків
|
|
| 25.11.2026
| 10.02.2027
|
|
| Дата оплати відсотків
|
|
| 26.05.2027
| 11.08.2027
|
|
| Дата оплати відсотків
|
|
| 24.11.2027
| 09.02.2028
|
|
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 73.25
| 78.00
| 83.00
| 84.00
| 23.25
| -
| Номінальний рівень дохідності, %
| 14.65
| 15.60
| 16.60
| 16.80
| 4.65
| 3.24
|Термін обігу (днів)
|385
|693
|1 169
|1 246
|379
|358
| Дата погашення
| 01.10.2025
| 05.08.2026
| 24.11.2027
| 09.02.2028
| 25.09.2025
| 04.09.2025
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 845 851 000
| 5 104 703 000
| 5 262 695 000
| 347 591 000
| 230 270 000
| 63 102 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 545 851 000
| 5 000 000 000
| 5 000 000 000
| 347 591 000
| 150 000 000
| 63 102 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 2 386 383 000
| 9 088 830 000
| 10 000 000 000
| 9 907 872 000
| 350 000 000
| 63 102 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 22
| 11
| 9
| 15
| 78
| 34
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 20
| 11
| 9
| 15
| 77
| 34
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 14.80
| 15.60
| 16.60
| 16.90
| 5.00
| 3.25
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 14.55
| 15.50
| 16.50
| 16.80
| 4.58
| 3.15
| Встановлена дохідність, %
| 14.65
| 15.60
| 16.60
| 16.90
| 4.66
| 3.25
| Середньозважена дохідність, %
| 14.63
| 15.60
| 16.60
| 16.90
| 4.65
| 3.24
|Надходження до бюджету
|581182767.58
|5072752480.00
|5235422628.51
|351057674.21
|153216078.00
|61162056.68
Дані: Мінфін України
* - військові облігації