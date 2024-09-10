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Мінфін на аукціонах ОВДП 10 вересня залучив до держбюджету 20,31 млрд грн

22:57 10.09.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Підсумки аукціонів державних облігацій.

Номер аукціону125*126127128129*130*
Код випуску облігацій Дорозміщення UA4000232599 Дорозміщення UA4000232607 Дорозміщення UA4000232615 Дорозміщення UA4000231625  Дорозміщення UA4000232623 (ном. в $) Первинне розміщення (ном. в EUR )
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 150 000 100 000
Дата розміщення 10.09.2024 10.09.2024 10.09.2024 10.09.2024 10.09.2024 10.09.2024
Дата оплати за придбані облігації 11.09.2024 11.09.2024 11.09.2024 11.09.2024 11.09.2024 11.09.2024
Дата оплати відсотків 01.10.2025 05.08.2026 24.11.2027 09.02.2028 25.09.2025 04.09.2025
Дата оплати відсотків 02.10.2024 05.02.2025 27.11.2024 12.02.2025 26.09.2024 
Дата оплати відсотків 02.04.2025 06.08.2025 28.05.2025 13.08.2025 27.03.2025 
Дата оплати відсотків 01.10.2025 04.02.2026 26.11.2025 11.02.2026 25.09.2025 
Дата оплати відсотків  05.08.2026 27.05.2026 12.08.2026  
Дата оплати відсотків   25.11.2026 10.02.2027  
Дата оплати відсотків   26.05.2027 11.08.2027  
Дата оплати відсотків   24.11.2027 09.02.2028  
Розмір купонного платежу на одну облігацію 73.25 78.00 83.00 84.00 23.25 -
Номінальний рівень дохідності, % 14.65 15.60 16.60 16.80 4.65 3.24
Термін обігу (днів)3856931 1691 246379358
Дата погашення 01.10.2025 05.08.2026 24.11.2027 09.02.2028 25.09.2025 04.09.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 845 851 000 5 104 703 000 5 262 695 000 347 591 000 230 270 000 63 102 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 545 851 000 5 000 000 000 5 000 000 000 347 591 000 150 000 000 63 102 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 2 386 383 000 9 088 830 000 10 000 000 000 9 907 872 000 350 000 000 63 102 000
Кількість поданих заявок, шт. 22 11 9 15 78 34
Кількість задоволених заявок, шт. 20 11 9 15 77 34
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 14.80 15.60 16.60 16.90 5.00 3.25
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.55 15.50 16.50 16.80 4.58 3.15
Встановлена дохідність, % 14.65 15.60 16.60 16.90 4.66 3.25
Середньозважена дохідність, % 14.63 15.60 16.60 16.90 4.65 3.24
Надходження до бюджету581182767.585072752480.005235422628.51351057674.21153216078.0061162056.68

Дані: Мінфін України

* - військові облігації
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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