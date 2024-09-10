ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 10.09.24

Ціни на золото дещо знизилися на торгах в Азії у вівторок, але залишаються близькими до нещодавніх піків, оскільки трейдери очікують на ключові дані з інфляції в США, які дадуть більше підказок щодо планів ФРС почати зниження процентних ставок.