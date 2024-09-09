ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.09.24

"Умова для проведення цих операцій - суб'єкт електронної комерції має бути зареєстрований як платник податків у ЄС. Таке пом'якшення насамперед підтримає малий і середній бізнес, який отримає можливість просувати власні товари на ринку ЄС", - ідеться в пресрелізі НБУ.