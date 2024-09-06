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Нацбанк планує замінити лише 1,5% монет у 50 копійок шагами у 2025 році
17:44 06.09.2024 |
Нацбанк планує викарбувати у 2025 році 20 мільйонів монет номіналом у 50 шагів для заміни частини з 1,35 мільярда копійок того ж номіналу.
Про це повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Олег Проход в інтерв'ю The Page.
"Монети "шаг" та "копійка" перебуватимуть в обігу одночасно. Громадянам не потрібно буде спеціально збирати, здавати, обмінювати одні на інші", - заявив він.
За його словами, регулятор планує створити перехідний період, протягом якого дозволятимуться паралельне використання найменувань "копійка" та "шаг".
Отже, шаги будуть вводитися поступово у межах планового випуску.
Станом на 1 серпня 2024 року у обігу перебуває близько 1 мільярда 350 мільйонів розмінних монет номіналом 50 копійок, тому карбування 20 мільйонів шагів того ж номіналу на заміну частини з них не вплине на грошовий обіг.
"Крім того, це також не матиме впливу на інфляцію. Адже ніякого збільшення обсягів готівкових грошей в економіці не відбудеться", - додав Проход.
Водночас собівартість виготовлення монет залишиться без змін. Не буде і додаткових витрат на виведення з обігу копійок.
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