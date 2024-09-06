Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк планує замінити лише 1,5% монет у 50 копійок шагами у 2025 році

 

Нацбанк планує викарбувати у 2025 році 20 мільйонів монет номіналом у 50 шагів для заміни частини з 1,35 мільярда копійок того ж номіналу.

Про це повідомив директор Департаменту грошового обігу НБУ Олег Проход в інтерв'ю The Page.

"Монети "шаг" та "копійка" перебуватимуть в обігу одночасно. Громадянам не потрібно буде спеціально збирати, здавати, обмінювати одні на інші", - заявив він.

За його словами, регулятор планує створити перехідний період, протягом якого дозволятимуться паралельне використання найменувань "копійка" та "шаг".

Отже, шаги будуть вводитися поступово у межах планового випуску.

Станом на 1 серпня 2024 року у обігу перебуває близько 1 мільярда 350 мільйонів розмінних монет номіналом 50 копійок, тому карбування 20 мільйонів шагів того ж номіналу на заміну частини з них не вплине на грошовий обіг.

"Крім того, це також не матиме впливу на інфляцію. Адже ніякого збільшення обсягів готівкових грошей в економіці не відбудеться", - додав Проход.

Водночас собівартість виготовлення монет залишиться без змін. Не буде і додаткових витрат на виведення з обігу копійок.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0890
  0,1876
 0,45
EUR
 1
 45,5882
  0,0183
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:51
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8415  0,05 0,13 41,4130  0,07 0,16
EUR 45,3974  0,09 0,21 46,0567  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0650  0,01 0,01 41,0800  0,01 0,02
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес