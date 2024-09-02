НБУ ініціював зміну назви «копійка» на «шаг»

Національний банк України (НБУ) ініціював зміну назви розмінної монети з "копійка" на "шаг", заявив глава центробанку Андрій Пишний.

"Дослідивши історію грошового обігу України, ми дійшли незаперечного висновку, що така назва для розмінної монети як «копійка» фактично є символом московської окупації. Сьогодні український народ повертає собі все, що було несправедливо в нього вкрадено та понівечено кремлівськими наративами. Саме час відновити справедливість і для грошової системи, очистити монетарний суверенітет від найменшої спорідненості з чим-небудь московським", - наголосив він під час презентації нововведення в НБУ в понеділок.

У НБУ зазначили, що назва "шаг" давньоукраїнського походження, яка вже використовувалася на території України в грошовому рахунку в XVI-XVII ст. Наголошується, що це унікальна назва монети, якої не знають інші лінгвокультури. Вона широко використовується в класичній українській літературі, зокрема у творчості Тараса Шевченка, Лесі Українки та інших письменників.

За часів Української революції 1917-1921 рр. у реальний грошовий обіг було введено грошові знаки з назвою "шаг", що було закріплено на законодавчому рівні.

У НБУ додали, що центробанк розробив пропозиції щодо необхідних законодавчих змін, які передбачають внесення змін до ст. 32 закону "Про Національний банк" України» (визнання такими, що втратили чинність, двох постанов президії Верховної Ради), до законів "Про розмінну монету України" від 2 березня 1992 року (Nº2156-XII), "Про затвердження назви та характерних ознак грошової одиниці України" від 10 грудня 1991 року (Nº1952-XII), "Про пенсійне забезпечення", "Про ринки синхронізації термінології капіталу та організовані товарні ринки".

Також запропоновано внести зміни до ст. 249 Податкового кодексу України для синхронізації термінології. Зокрема, запропоновано встановити, що співвідношення між копійкою та шагом дорівнюватиме 1:1, а Нацбанк розроблятиме дизайн і визначатиме порядок введення в обіг шагів, а також порядок і строки вилучення з обігу копійок.

Розроблені законопроєкти після узгодження із зацікавленими держорганами НБУ мають бути передані на розгляд і схвалення Верховною Радою України. У разі ухвалення парламентом відповідних законів, Нацбанк зможе перейти до практичного втілення ініціативи - карбування та введення в обіг українських розмінних монет, номінованих у шагах.

Водночас НБУ не планує спеціально через зміну назви вилучати з грошового обігу монети, номіновані в копійках, і обмінювати їх на шаги. Українцям не потрібно буде вживати додаткових заходів для обміну, а копійки та шаги перебуватимуть в обігу паралельно.