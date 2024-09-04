Мінфін залучив з продажу облігацій у 4 рази більше коштів, ніж тиждень тому

Міністерство фінансів 3 вересня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 20,48 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму майже 20,5 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:

* 1,95 млрд грн під 14,65% з погашенням через 1 рік;

* 4,13 млрд грн під 15,60% з погашенням через 2 роки;

* 5,21 млрд грн під 16,60% з погашенням через 3,2 року;

* 787 млн грн під 16,89% з погашенням через 3,5 роки.

Державних облігацій у доларах під 4,65% з погашенням через рік продали на 204 мільйони доларів.

Зросли й процентні ставки деяких ОВДП. З погашенням через 2 роки ставка зросла на 0,19 в.п. (з 15,41% до 15,60%), через 3,2 року - на 0,17 в.п. (з 16,43% до 16,60%).

Водночас ще тиждень тому, 27 серпня, Мінфін продав облігацій на 5,4 мільярда гривень.

Підсумки аукціонів державних облігацій