Мінфін залучив з продажу облігацій у 4 рази більше коштів, ніж тиждень тому

Міністерство фінансів 3 вересня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 20,48 млрд грн.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму майже 20,5 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:
* 1,95 млрд грн під 14,65% з погашенням через 1 рік;
* 4,13 млрд грн під 15,60% з погашенням через 2 роки;
* 5,21 млрд грн під 16,60% з погашенням через 3,2 року;
* 787 млн грн під 16,89% з погашенням через 3,5 роки.
Державних облігацій у доларах під 4,65% з погашенням через рік продали на 204 мільйони доларів.
Зросли й процентні ставки деяких ОВДП. З погашенням через 2 роки ставка зросла на 0,19 в.п. (з 15,41% до 15,60%), через 3,2 року - на 0,17 в.п. (з 16,43% до 16,60%).
Водночас ще тиждень тому, 27 серпня, Мінфін продав облігацій на 5,4 мільярда гривень.
Підсумки аукціонів державних облігацій
|Номер аукціону
|120
|121
|122
|123
|124
| Код випуску облігацій
| Первинне розміщення*
| Первинне розміщення
| Первинне розміщення-
| Дорозміщення UA4000231625
| Первинне розміщення-(ном. в $)*
| Номінальна вартість
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| 1 000
| Кількість виставлених облігацій, шт.
| 5 000 000
| 5 000 000
| 5 000 000
| 5 000 000
| 200 000
| Дата розміщення
| 03.09.2024
| 03.09.2024
| 03.09.2024
| 03.09.2024
| 03.09.2024
| Дата оплати за придбані облігації
| 04.09.2024
| 04.09.2024
| 04.09.2024
| 04.09.2024
| 04.09.2024
| Дата оплати відсотків
| 02.10.2024
| 05.02.2025
| 27.11.2024
| 12.02.2025
| 26.09.2024
| Дата оплати відсотків
| 02.04.2025
| 06.08.2025
| 28.05.2025
| 13.08.2025
| 27.03.2025
| Дата оплати відсотків
| 01.10.2025
| 04.02.2026
| 26.11.2025
| 11.02.2026
| 25.09.2025
| Дата оплати відсотків
|
| 05.08.2026
| 27.05.2026
| 12.08.2026
|
| Дата оплати відсотків
|
|
| 25.11.2026
| 10.02.2027
|
| Дата оплати відсотків
|
|
| 26.05.2027
| 11.08.2027
|
| Дата оплати відсотків
|
|
| 24.11.2027
| 09.02.2028
|
| Розмір купонного платежу на одну облігацію
| 73.25
| 78.00
| 83.00
| 84.00
| 23.25
| Номінальний рівень дохідності, %
| 14.65
| 15.60
| 16.60
| 16.80
| 4.65
|Термін обігу (днів)
| 392
| 700
| 1 176
| 1 253
| 386
| Дата погашення
| 01.10.2025
| 05.08.2026
| 24.11.2027
| 09.02.2028
| 25.09.2025
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю)
| 1 850 532 000
| 4 088 830 000
| 5 519 203 000
| 781 791 000
| 286 288 000
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю)
| 1 840 532 000
| 4 088 830 000
| 5 000 000 000
| 781 791 000
| 200 000 000
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю)
| 1 840 532 000
| 4 088 830 000
| 5 000 000 000
| 9 560 281 000
| 200 000 000
| Кількість поданих заявок, шт.
| 18
| 13
| 13
| 23
| 55
| Кількість задоволених заявок, шт.
| 17
| 13
| 13
| 23
| 53
| Максимальний рівень дохідності облігацій, %
| 14.75
| 15.60
| 16.60
| 16.90
| 5.00
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, %
| 14.60
| 15.40
| 16.50
| 16.75
| 4.60
| Встановлена дохідність, %
| 14.65
| 15.60
| 16.60
| 16.90
| 4.66
| Середньозважена дохідність, %
| 14.65
| 15.60
| 16.60
| 16.89
| 4.65
|Надходження до бюджету
|1953984416.88
|4136525623.30
|5219488625.95
|787305612.13
|204101261.10