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Мінфін залучив з продажу облігацій у 4 рази більше коштів, ніж тиждень тому

23:15 03.09.2024 |

Фінанси, Економіка

 

Міністерство фінансів 3 вересня на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до держбюджету 20,48 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

"Сьогодні Мінфін розмістив облігації на суму майже 20,5 млрд гривень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:

* 1,95 млрд грн під 14,65% з погашенням через 1 рік;
* 4,13 млрд грн під 15,60% з погашенням через 2 роки;
* 5,21 млрд грн під 16,60% з погашенням через 3,2 року;
* 787 млн грн під 16,89% з погашенням через 3,5 роки.

Державних облігацій у доларах під 4,65% з погашенням через рік продали на 204 мільйони доларів.

Зросли й процентні ставки деяких ОВДП. З погашенням через 2 роки ставка зросла на 0,19 в.п. (з 15,41% до 15,60%), через 3,2 року - на 0,17 в.п. (з 16,43% до 16,60%).

Водночас ще тиждень тому, 27 серпня, Мінфін продав облігацій на 5,4 мільярда гривень.

Підсумки аукціонів державних облігацій

Номер аукціону120121122123124
Код випуску облігацій Первинне розміщення* Первинне розміщення Первинне розміщення- Дорозміщення UA4000231625 Первинне розміщення-(ном. в $)*
Номінальна вартість 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000
Кількість виставлених облігацій, шт. 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 200 000
Дата розміщення 03.09.2024 03.09.2024 03.09.2024 03.09.2024 03.09.2024
Дата оплати за придбані облігації 04.09.2024 04.09.2024 04.09.2024 04.09.2024 04.09.2024
Дата оплати відсотків 02.10.2024 05.02.2025 27.11.2024 12.02.2025 26.09.2024
Дата оплати відсотків 02.04.2025 06.08.2025 28.05.2025 13.08.2025 27.03.2025
Дата оплати відсотків 01.10.2025 04.02.2026 26.11.2025 11.02.2026 25.09.2025
Дата оплати відсотків  05.08.2026 27.05.2026 12.08.2026 
Дата оплати відсотків   25.11.2026 10.02.2027 
Дата оплати відсотків   26.05.2027 11.08.2027 
Дата оплати відсотків   24.11.2027 09.02.2028 
Розмір купонного платежу на одну облігацію 73.25 78.00 83.00 84.00 23.25
Номінальний рівень дохідності, % 14.65 15.60 16.60 16.80 4.65
Термін обігу (днів) 392 700 1 176 1 253 386
Дата погашення 01.10.2025 05.08.2026 24.11.2027 09.02.2028 25.09.2025
Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) 1 850 532 000 4 088 830 000 5 519 203 000 781 791 000 286 288 000
Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) 1 840 532 000 4 088 830 000 5 000 000 000 781 791 000 200 000 000
Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) 1 840 532 000 4 088 830 000 5 000 000 000 9 560 281 000 200 000 000
Кількість поданих заявок, шт. 18 13 13 23 55
Кількість задоволених заявок, шт. 17 13 13 23 53
Максимальний рівень дохідності облігацій, % 14.75 15.60 16.60 16.90 5.00
Мінімальний рівень дохідності облігацій, % 14.60 15.40 16.50 16.75 4.60
Встановлена дохідність, % 14.65 15.60 16.60 16.90 4.66
Середньозважена дохідність, % 14.65 15.60 16.60 16.89 4.65
Надходження до бюджету1953984416.884136525623.305219488625.95787305612.13204101261.10
За матеріалами: Економічна правда
 

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