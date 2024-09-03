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Мінфін у вересні двічі запропонує ОВДП у доларах і євро та розширить пропозицію «довгих» ОВДП у гривні
Міністерство фінансів України виставить на первинні аукціони з розміщення облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) 3 і 10 вересня річні доларові папери, а 10 і 17 вересня - річні папери в євро.
Згідно з оновленим графіком розміщення ОВДП, опублікованим на сайті Мінфіну, також буде розширено пропозицію "довгих" облігацій у гривні: до паперів із погашенням на початку лютого 2028 року, які раніше вже виставляли на продаж, буде додано новий випуск із погашенням 24 листопада 2027 року.
Крім того, на вересневі аукціони, від цього вівторка, буде виставлено два нові випуски річних і дворічних гривневих ОВДП із погашенням відповідно 1 жовтня 2025 року і 5 серпня 2026 року.
Як повідомлялося, уряд у липні запропонував Верховній Раді в законопроєкті №11417 збільшити видатки держбюджету на 434,6 млрд грн, забезпечивши 160,2 млрд грн цієї суми завдяки збільшенню продажу ОВДП банкам і 125 млрд грн - завдяки підвищенню податків. Однак після зниження оцінки нових податків до 30 млрд грн парламентський бюджетний комітет запропонував підвищити суму фінансування видатків за рахунок ОВДП до 216 млрд грн.
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