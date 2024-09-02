ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 02.09.24
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 2 вересня 2024 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
|Дата
|Усього
|НБУ
|Банки
|Юр. осіб
|Тер. громад
|Фіз. осіб
|Нерезидентів
|01.09.23
|1470941.20
|690694.45
|558584.48
|122571.64
|2322.75
|48343.02
|48425.86
|02.10.23
|1479540.84
|690693.45
|573923.82
|117809.46
|1496.00
|48492.33
|47125.77
|01.11.23
|1514520.18
|690693.45
|599528.25
|126390.69
|1528.72
|48277.30
|48277.30
|01.12.23
|1539082.29
|689989.89
|622654.03
|129925.06
|2024.51
|50412.35
|44076.45
|01.01.24
|1585968.49
|689989.89
|658118.89
|138940.53
|2031.33
|53248.83
|43639.12
|01.02.24
|1599827.62
|687489.89
|661670.59
|146766.01
|2114.86
|57925.89
|43960.38
|01.03.24
|1596311.57
|682489.89
|668480.97
|143306.44
|2114.86
|56641.14
|43278.27
|01.04.24
|1615442.23
|680489.89
|679480.78
|153142.47
|1763.23
|58176.51
|42389.35
|01.05.24
|1641402.31
|677989.89
|698652.22
|159443.89
|1763.23
|62000.08
|41553.00
|03.06.24
|1634970.38
|677605.69
|692110.21
|163283.22
|1496.11
|63692.90
|36782.25
|01.07.24
|1640736.69
|677605.69
|712360.05
|158746.93
|539.00
|58446.88
|33038.14
|01.08.24
|1665786.27
|677605.69
|723315.83
|169407.70
|626.43
|63686.20
|31144.42
|02.08.24
|1670065.45
|677605.69
|726745.45
|169943.20
|626.43
|64137.45
|31007.24
|05.08.24
|1670504.29
|677605.69
|726685.26
|170283.35
|626.43
|64396.09
|30907.47
|06.08.24
|1670791.48
|677605.69
|726717.99
|170978.04
|626.43
|64597.35
|30265.98
|07.08.24
|1670055.48
|677605.69
|726427.52
|170885.16
|626.43
|64593.42
|29917.25
|08.08.24
|1662135.56
|677605.69
|720555.42
|169523.56
|631.06
|64483.21
|29336.61
|09.08.24
|1662189.88
|677605.69
|720007.30
|169633.92
|631.06
|64668.03
|29643.87
|12.08.24
|1662623.77
|677605.69
|719963.63
|169959.91
|631.06
|64969.58
|29493.90
|13.08.24
|1663276.65
|677605.69
|720888.07
|169608.58
|631.06
|65324.56
|29218.69
|14.08.24
|1663532.56
|677605.69
|720503.98
|170147.75
|631.06
|65549.36
|29094.72
|15.08.24
|1670571.17
|677605.69
|726082.93
|171733.03
|631.06
|65732.97
|28785.49
|16.08.24
|1669828.94
|677605.69
|726022.41
|171354.23
|631.06
|65761.31
|28454.24
|19.08.24
|1670041.37
|677605.69
|725871.47
|171681.06
|631.06
|65899.18
|28352.91
|20.08.24
|1670544.74
|677605.69
|726443.16
|171763.57
|631.06
|66068.33
|28032.94
|21.08.24
|1670830.35
|677605.69
|726454.04
|171844.20
|631.06
|66482.02
|27813.35
|22.08.24
|1674244.26
|677605.69
|729244.11
|172369.43
|631.06
|66602.12
|27791.85
|23.08.24
|1674279.06
|677605.69
|729571.12
|172398.22
|631.06
|66684.97
|27388.00
|26.08.24
|1673981.17
|677605.69
|729263.29
|172258.99
|631.06
|66756.96
|27465.18
|27.08.24
|1674638.68
|677605.69
|729388.62
|172366.25
|631.06
|66954.24
|27692.82
|28.08.24
|1674407.19
|677605.69
|729294.72
|17275.72
|631.06
|67031.22
|27568.78
|29.08.24
|1679230.54
|677605.69
|733503.36
|172470.33
|724.57
|67406.68
|27519.92
|30.08.24
|1678919.77
|677605.69
|733490.71
|172506.02
|724.57
|67457.61
|27135.17
|02.09.24
|1678378.71
|677605.69
|733115.31
|172452.02
|724.57
|67478.11
|27003.01
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